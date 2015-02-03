"Украинские Атаманы" проведут матч 4-го тура WSB в киевском Дворце спорта

В статусе одного из лидеров подгруппы «А» наша команда встретится с «Марокканскими атласными львами», сообщает пресс-служба "атаманов".

По результатам предварительных поединков «Марокканские атласные львы» расположились на 6-м месте подгруппы с тремя зачетными баллами. В последнем матче представители Королевства Марокко одержали победу над командой «Британские львиные сердца» со счетом 3:2. В свою очередь «Украинские атаманы», после победного матча в Китае, занимают 2-ю строчку нашей подгруппы с максимально возможными 9-ю зачетными баллами.

Генеральный директор клуба «Украинские атаманы» Дмитрий Гайструк отметил: «К матчу с командой Марокко наша команда подходит в качестве одного из лидеров подгруппы «А» и этот факт не может не радовать. В трех стартовых турах мы набрали максимально возможные девять зачетных очков и в каждом следующем матче должны показывать не менее содержательный бокс, ведь каждая ошибка может существенно осложнить наше турнирное положение. Команда Марокко - однозначно, непростой соперник, что они демонстрируют во всех матчевых встречах и нынешнее шестое место в турнирной таблице, по моему мнению, не совсем соответствует реальной силе и потенциалу африканской команды. Также я хочу заметить, что мы возвращаемся на арену Дворца спорта. Интерес к поединкам «Украинских атаманов» с каждым матчем растет, поэтому мы делаем все возможное, чтобы любители бокса и поклонники нашего клуба имели возможность просматривать это яркое шоу на крупнейшей спортивной арене Украины».

Матч "Украинские атаманы" - "Марроканские атласные львы" состоится 6 февраля.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию боев.