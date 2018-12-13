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Усик отказался от роли в фильме Крид-2, которую ему предлагал Сталлоне

14:46, 13 декабря 2018
Бокс
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Александр Усик / УНИАН

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик заявил, что актёр, сценарист и продюсер фильма «Крид-2» Сильвестр Сталлоне предлагал ему сняться в этой кинокартине.

Об этом украинский боксёр рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

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Усик не смог согласиться, потому что съемочный процесс совпадал с его тренировочным лагерем к одному из боёв.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся 10 ноября этого года, Александр Усик нокаутом в восьмом раунде победил британца Тони Белью, тем самым защитив титулы WBC, WBO, WBA и IBF. Всего за профессиональную карьеру Усик одержал 16 побед (12 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Напомним, ранее в интервью Александр Усик выразил готовность встать на защиту Лавры в случае, если радикально настроенные люди будут захватывать святыню.

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Теги: #Александр Усик#Сильвестр Сталлоне