Усик: если пойдут захватывать Лавру, встану на сторону монахов

Усик полагает, что единственную причину всех бед и неурядиц человек должен искать именно в себе.

Украинский боксер Александр Усик в эфире канала "112 Украина" 12 декабря заявил, что в случае возможных захватов какой-то из украинских Лавр он встанет на сторону монахов.

На вопрос от зрителя: "Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам, какими будут действия Александра?" – Усик ответил: "Я встану на сторону монахов".

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"Когда я задаю вопросы своему духовнику, что происходит и как на это реагировать, он отвечает: "Говори им простую вещь: читайте Библию, читайте Закон Божий, Евангелие, там все написано". Как лично я отношусь к томосу? Если люди станут добрее и начнут прощать обиды, если начнут любить своего ближнего так, как нас любит Всевышний, тогда я за то, чтобы его давали", – заявил боксер, сообщает ua.112.ua.

Усик полагает, что единственную причину всех бед и неурядиц человек должен искать именно в себе.

"Ничего не зависит, дадут томос или не дадут. Все зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное", - считает боксер.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, которым Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Объединительный собор, участники которого должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.