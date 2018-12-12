Украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории

Чемпион мира по боксу среди профессионалов в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко возглавил рейтинг P4P по версии Sports Illustrated.

Обновленная версия рейтинга публикуется на официальном сайте издания.

Авторы рейтина отмечают, что Ломаченко мастерски справился с Хосе Педрасой, дважды отправив опасного и неуступчивого соперника в нокдаун в 11-м раунде. Украинец продемонстрировал необыновенную точность ударов. "которая сделала его самым опасным бойцом в легких весовых категориях. Ломаченко великолепен. Как он демонстрирует этот блеск - вопрос. Поскольку в начале следующего года Майки Гарсия перейдет в полусредний веса, у Ломаченко в легком дивизионе останется крайне мало конкурентных противников".

Отметим, что в этом же рейтинге абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик идет на 4-м месте.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу техническим нокаутом в 11-м раунде титульного боя. Украинец защитил пояс чемпиона мира по версии WBA и завоевал пояс WBO, который принадлежал сопернику из Пуэрто-Рико.

Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории:

1. Василий Ломаченко

2. Сауль Альварес

3. Теренс Кроуфорд

4. Александр Усик

5. Геннадий Головкин

6. Майки Гарсия

7. Эррол Спенс

8. Срисакет Сор Рунгвисаи

9. Наойя Инуэ

10. Лео Санта Крус