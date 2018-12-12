Промоутер Ломаченко назвал дату следующего боя украинца

Чемпион мира по двум версиям выйдет в ринг в апреле и, предположительно, сразится за титул IBF.

Следующий поединок чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко предварительно запланирован на 12 апреля 2019 года на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

Об этом заявил президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф, сообщает iSport со ссылкой на LA Times.

Промоутеры Ломаченко рассчитывают на объединительный бой с победителем поединка за вакантный титул IBF между россиянином Исой Чаниевым и Ричардом Комми из Ганы, который должен состояться 2 февраля.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье Ломаченко выиграл бой за титул чемпиона мира объедениев принадлежавший ему титул WBA с поясом чемпиона мира WBO.