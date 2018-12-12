Промоутер Ломаченко назвал дату следующего боя украинца
10:06, 12 декабря 2018Бокс
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Чемпион мира по двум версиям выйдет в ринг в апреле и, предположительно, сразится за титул IBF.
Василий Ломаченко готов к дальнейшему объединению титулов / Top Rank
Следующий поединок чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко предварительно запланирован на 12 апреля 2019 года на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.
Об этом заявил президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф, сообщает iSport со ссылкой на LA Times.
Промоутеры Ломаченко рассчитывают на объединительный бой с победителем поединка за вакантный титул IBF между россиянином Исой Чаниевым и Ричардом Комми из Ганы, который должен состояться 2 февраля.
Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье Ломаченко выиграл бой за титул чемпиона мира объедениев принадлежавший ему титул WBA с поясом чемпиона мира WBO.
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