Экс-чемпион Европы по боксу Бурсак: Нахожусь в хорошей форме, был отличный сбор

Украинец поделился эмоциями накануне своего поединка.

22 декабря в ТРЦ «Терминал» экс-чемпион Европы Макс Бурсак проведет бой против представителя Узбекистана Мухитдина Раджапбаева.

«Нахожусь в хорошей форме. У меня был замечательный тренировочный сбор. Сейчас мы на финальной стадии подготовки, осталась одна активная неделя, дальше будем сбавлять обороты. Готов к бою и физически, и морально. Соперник будет хороший, крепкий - когда-то он нанес поражение нашему Кости Ровенском, поэтому расслабляться не стоит. И мы имеем четкий план на этот поединок. Приложу максимум усилий, чтобы достойно вернуться после годичного перерыва и подарить зрителям красивую уверенную победу ", - отметил Макс Бурсак в интервью пресс-службе промоутерской компании К2.

В Броварах состоится яркое боксерское шоу K2 Promotions Ukraine. Хедлайнером турнира будет Денис Беринчик (9-0, 6 КО), который сразится за титул WBO International. Его соперником будет Чемпион Филиппин Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО).

Также в этот вечер в ринг выйдут звезды украинского бокса: Олег Малиновский, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Дмитрий Митрофанов, Андрей Руденко.