Василий Ломаченко: сложная победа в тяжелом легком весе

Еще год назад, 8 декабря, Василий Ломаченко отстаивал титулы чемпиона мира во второй полулегкой категории в бою с Гильермо Ригонде из Кубы. А защитив свои пояса, тут же бросил их и перешел в новую – легкую – весовую категорию. Казалось бы, разница всего в три килограмма – от 58 до 61 кг. Но поднять массу, зафиксировать ее и провести два боя (при этом речь не идет ни о каких рейтинговых поединках, только титульные, за пояса чемпиона мира) - задача суперсложная даже для профессионального спортсмена. У Ломаченко же задача усложняется еще и тем, что он прошел два таких эксперимента за три года. Перейдя сначала из полулегкой во вторую полулегкую категорию, а затем – и в легкую.

За этот год Ломаченко провел два боя и оба оказались тяжелейшим испытанием. В майском бою с Хорхе Линаресом из Венесуэлы украинец и вовсе оказался на грани поражения, но сумел оправиться после тяжелейшего удара соперника и нокдауна. Оправился для того, чтобы самому нанести серию ударов, в том числе решающий, после которого соперник уже не встанет, в концовке боя, завершив его привычной досрочной победой – нокаутом.

Спустя полгода украинского Хай-Тэка (прозвище Ломаченко в мире профессионального бокса) ждал принципиально другой, но от того не менее опасный соперник. Хосе Педраса из Венесуэлы не обладает каким-то супермощным ударом и «брал» соперников исключительно за счет высокой техники и собственной выносливости. А вот его габариты – рост и размер рук – могли стать большой проблемой для нашего спортсмена.

Что, собственно, в ночь на воскресенье в Нью-Йорке и произошло.

Вплоть до окончания 10-го раунда, бой шел ровно по тому сценарию, который задумал спортсмен из Пуэрто-Рико. Соперники много и активно передвигались по рингу, обменивались ударами, Педраса отлично выдерживал все, что ему «прилетало» от украинца и хорошо отвечал, не проигрывая Ломаченко в главном – скорости. А ведь до боя казалось, что скорость – основное преимущество Василия.

Сам он так охарактеризовал предстоящего соперника на пресс-конференции за двое суток до боя в Нью-Йорке: «Не думаю, что Педраса может успевать за мной. Я ему могу даже помочь советом. Хосе необходимо постоянно давить на меня и оставаться активным. Если же Педраса будет бороться так же, как в своем последнем поединке, или как в бою против Дэвиса, то у него нет вообще никаких шансов».

Тем не менее, 10-й раунд подошел к концу, но ни о каком видимом преимуществе украинца не было и речи. Всю ответственность можно было возложить на плечи судей, но поди знай, какой счет на данный момент у них там в записках.

Украинцу срочно нужно было искать выход. И тут вспомнились еще одни его слова с пресс-конференции незадолго до боя: «У меня был прекрасный тренировочный лагерь, и я с нетерпением жду возвращения на ринг. Madison Square Garden – мое самое любимое место для проведения поединков. Это мой второй дом. Я готов на 100% и подхожу к этому бою в прекрасной форме. Травма и период восстановления сделали меня голодным».

В связи с этим вспомнилось и еще одно – как Ломаченко выходил на ринг. Он буквально бежал через многочисленные проходы зрительного зала к тому месту, где сейчас будет происходить битва. В отличие от солидно чеканящего каждый шаг, как и подобает профессионалу, Педрасы. У Ломы горели глаза, он ждал этого боя, ждал как ребенок, и наконец-то дождался.

Кроме того, у Василия все было в порядке с мотивацией. Отвечая на вопрос о своей цели, украинский боксер даже на секунду не задумался: «Объединение поясов – это то, что приблизит меня на шаг к моей цели. Цель? Стать первым в рейтинге р4р».

Все это недаром вспомнилось именно перед 11-м раундом. Глаза нашего спортсмена по-прежнему горели. Даже несмотря на то, что один из них был основательно поврежден. Кроме того, комментаторы боя постоянно говорили о каком-то загадочном сюрпризе, который подготовил наш спортсмен своему сопернику, но до сих пор так и не раскрыл. Хотелось верить, что в чемпионских раундах – 11-м и 12-м, Ломаченко обязательно склонит чашу весов в свою пользу.

И это случилось в середине 11-го раунда.

На 2-й минуте украинец увидел брешь в защите уже откровенно уставшего соперника и молниеносно ею воспользовался. При этом Педраса проявил чудеса стойкости и физической выносливости. На протяжении минуты украинец просто избивал своего соперника, пока пуэрториканец не опустился в бессилии на колени. А оставшегося времени хватило для того, чтобы судья отсчитал нокдаун, Педраса вернулся в бой и вновь получил сокрушительный удар от соперника. Собственно, этот раунд и решил судьбу боя.

В заключительной 12-й трехминутке вопрос уже стоял только о том, нокаутирует ли украинец соперника, как он это делал в большинстве предыдущих боев на профи-ринге (9 раз), или ограничится победой по очкам. К чести Педрасы, он выдержал это испытание до конца. А ведь в 12-м раунде украинец также имел весомые шансы для того, чтобы закончить бой досрочно. Педраса явно поплыл, но, собрав волю в кулак, так и не дал сопернику добить себя.

Впрочем, о том, кто победит по очкам, речи даже не шло. После 10-ти раундов относительно равного боя, в двух последних украинец владел полным преимуществом. Да и объятия-улыбки в углу ринга, где стояла команда украинца после окончания боя, еще перед объявлением итогового счета, не давали усомниться в итоговой победе Василия Ломаченко.

Кстати, после боя украинец выглядел достаточно спокойно, улыбался и только синяк под глазом выдавал его недавнюю разборку за пояса чемпиона мира. Правда, на камеру сказал, обращаясь к кому-то из своей команды, что «голова беспокоит».

Уже после боя Василий Ломаченко отметил: «Педраса очень хорош, он настоящий воин, он проделал хорошую работу, поэтому я выражаю ему и его команде респект. Я очень рад своему выступлению, теперь я еще ближе к своей цели».

«Хочу поздравить с днем рождения Боба Арума. Спасибо моей команде и всем людям, которые пришли меня поддержать. Спасибо большое», - добавил украинец.

«С плечом все в порядке, я не имею с ним никаких проблем, здоров на 100%», – успокоил своих болельщиков чемпион мира, подытожив бой.

Таким образом, украинец заработал, как минимум, 1 миллион долларов (по данным Атлетической комиссии штата Нью-Йорк), ну или 2 миллиона (по данным американского спортивного телеканала ESPN). А главное – два пояса чемпиона мира и перспективы драться за титул абсолютного чемпиона в легком весе. И, конечно же, возглавить рейтинг р4р – осуществить главную мечту своей жизни.

Но это все уже будет в новом 2019-м году. А пока просто отметим для себя, что украинец, в уходящем 2018-м, покорил новую весовую категорию, а вместе с ней и новые пояса.

Когда иные идут к признанию годами, а иногда и десятилетиями, тратя на это несколько десятков боев, Ломаченко - двукратный Олимпийский чемпион и недавний Король любительского (олимпийского) бокса, за 13 боев своей яркой, насыщенной и пока очень маленькой карьеры сделал все, чтобы стать Королем профи. Ну, или почти все.

Кирилл Стадниченко