Ломаченко: мне очень хочется объединить все пояса в своем весе

Украинский чемпион мира Василий Ломаченко поделился эмоциями после победы на Хосе Педрасой.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко после победы над Хосе Педрасой признался, что этот бой стал очередным шагом к его мечте – завоеванию звания абсолютного чемпиона мира. Своим мнением украинец поделился на ринге сразу после поединка.

«Педраса - действительно хорош, он великий воин. У него очень хороший джеб, так что я могу только проявить уважение Педрасе и его команде. Очень хорошая робота, спасибо за этот бой! Конечно, я счастлив, это приблизило меня еще на один шаг к моей мечте, думаю, это хороший подарок Бобу Аруму на его день рождения.

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Я хочу сказать спасибо своей команде и всем людям, которые пришли меня сегодня поддержать. Плечо чувствует себя очень хорошо, я не испытывал с ним никаких проблем. Я раньше говорил уже: «Один парень – один титул!». Мне очень хочется объединить все пояса у нас в весе. У меня уже есть два и, возможно, в следующем году мы встретимся с Майки Гарсией за звание абсолютного чемпиона», - отметил Василий Ломаченко.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром украинец Василий Ломаченко одержал уверенную победу над Хосе Педрасой, объединив титулы чемпиона мира WBO и WBA.

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