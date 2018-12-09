Победа Ломаченко над Педрасой: полное видео боя

Для украинца это был 13-й бой и 12-я победа в карьере.

В Нью-Йорке завершился объединительный бой за звание чемпиона мира по боксу в легком весе, в котором украинец Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу. Видео боя появилось в сети.

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Встреча состоялась в знаменитом зале Madison Square Garden. В поединке разыгрывались поясы чемпиона мира сразу по двум престижным версиям WBA Super (1-я защита Ломаченко) и WBO (1-я защита Педрасы), а также пояс журнала The Ring.

Первая половина поединка прошла в примерно равной тактической борьбе, но с 6 раунда преимущество Ломаченко в скорости обрело решающее значение. В 11 раунде Педраса дважды оказался в нокдауне.

Украинец так и не смог нокаутировать пуэрториканца в последнем раунде, однако итог боя по решению судей был очевиден: все три арбитра вынесли решение в пользу украинского чемпиона с большим преимуществом.

Для украинца это был 13-й бой и 12-я победа в карьере. По-прежнему в пассиве Василия Ломаченко всего одно поражение. Но тогда - в бою за титул чемпиона мира по версии WBO - соперник украинца мексиканец Орландо Салидо не уложился в лимит весовой категории и пояс был оставлен вакантным.