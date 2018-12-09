Ломаченко победил Педрасу в Нью-Йорке единогласным решением судей

Украинец стал чемпионом мира по престижным версиям WBO и WBA.

В Нью-Йорке завершился объединительный бой за звание чемпиона мира по боксу в легком весе, в котором Василий Ломаченко встречался с Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико. В поединке разыгрывались поясы чемпиона мира сразу по двум престижным версиям WBA Super (1-я защита Ломаченко) и WBO (1-я защита Педрасы), а также пояс журнала The Ring. Встреча состоялась в знаменитом зале Madison Square Garden.

Первая половина поединка прошла в примерно равной тактической борьбе, при этом Педраса грамотно защищался и старался не нарываться на неожиданные атаки украинского чемпиона.

И все же начиная с 6-го раунда украинцу стали удаваться большие ударные серии, а преимущество Ломаченко в скорости стало иметь решающее значение.

Пуэториканец все же демонстрировал стойкость, однако преимущество Ломаченко уже ни у кого не вызывало сомнений. Решающим стал 11-й раунд, в течении которого Василий устроил бомбадировку в голову оппонента, и в концовке раунда Педраса дважды оказался в нокдауне. От досрочного окончания боя его спас лишь перерыв.

Василий так и не смог нокаутировать пуэрториканца в последнем раунде, однако итог боя по решению судей был очевиден: все три арбитра вынесли решение в пользу украинского чемпиона с большим преимуществом.

Таким образом, Василий Ломаченко к поясам WBA Super и The Ring добавил титул WBO, которым ранее владел Педраса.

Для украинца это был 13-й бой и 12-я победа в карьере. По-прежнему в пассиве Василия Ломаченко всего одно поражение. Но тогда - в бою за титул чемпиона мира по версии WBO - соперник украинца мексиканец Орландо Салидо не уложился в лимит весовой категории и пояс был оставлен вакантным.

УНИАН проводил прямую онлайн-трансляцию поединка Ломаченко - Педраса, по которой вы можете проследить за ходом боя.