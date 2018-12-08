Онлайн-трансляция, Ломаченко - Педраса: бой за титул чемпиона мира

В ночь на воскресенье в Нью-Йорке состоится титульный поединок.

В ночь на воскресенье в Нью-Йорке состоится бой за звание чемпиона мира по боксу в легком весе, в котором Василий Ломаченко встретится с Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико.

Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super (1-я защита Ломаченко), WBO (1-я защита Педрасы), и The Ring(1-я защита Ломаченко) в лёгком весе пройдет в знаменитом зале Madison Square Garden.

Для украинца это будет 13 бой в карьере. При этом, в 12 предыдущих поединках он одержал 11 побед (9 нокаутов) и один бой проиграл. Но тогда - в бою за титул чемпиона мира по версии WBO - соперник украинца мексиканец Орландо Салидо не уложился в лимит весовой категории и пояс был оставлен вакантным.

Сейчас Ломаченко снова претендует на титул WBO, которым владел и во второй легкой, и в полулегкой весовой категории.

Украинский боксер является явным фаворитом на котировках букмекерских контор.

Бой Ломаченко - Педраса начнется в 05.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал Интер.