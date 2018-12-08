Ломаченко - Педраса: где смотреть титульный бой за звание чемпиона мира

В Нью-Йорке сегодня ночью состоится бой за звание чемпиона мира в легком весе.

В ночь на воскресенье в Нью-Йорке состоится бой за звание чемпиона мира по боксу, в котором украинец Василий Ломаченко встретится с Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико.

Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super (1-я защита Ломаченко), WBO (1-я защита Педрасы), и The Ring(1-я защита Ломаченко) в лёгком весе пройдет в знаменитом зале Madison Square Garden.

Аналитическая программа "Большой бокс", предваряющая поединок, начнется в 05.00 по киевскому времени на телеканале Интер. Эксперты в студии разберут шансы боксеров, укажут на их сильные и слабые стороны. Сам бой начнется чуть позже.

УНИАН проведет текстовую трансляцию поединка.