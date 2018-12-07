Ломаченко - Педраса: первый объединительный бой украинского чемпиона

Украинец и пуэрториканец оспорят титулы чемпиона мира по версиям WBA-super и WBO.

В субботу вечером в Нью-Йорке (ночь на воскресенье по киевскому времени) состоится объединительный бой за титулы чемпиона мира по боксу.

Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super (1-я защита Ломаченко), WBO (1-я защита Педрасы), и The Ring(1-я защита Ломаченко) в лёгком весе пройдет в Нью-Йорке в знаменитом зале Madison Square Garden.

Предыстория боя:

Для украинца это будет 13 бой в карьере. При этом, в 12 предыдущих поединках он одержал 11 побед (9 нокаутов) и один бой проиграл. Но тогда - в бою за титул чемпиона мира по версии WBO - соперник украинца мексиканец Орландо Салидо не уложился в лимит весовой категории и пояс был оставлен вакантным. Этой бой состоялся 1 марта 2014 года. А уже спустя чуть более, чем три с половиной месяца, 21 июня 2014 года, Ломаченко провел бой с американцем Гэрри Расселом, в котором победил раздельным решением судей - 116:112, 114:114 и 116:112 и завоевал все тот же вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.

Этим поединком Ломаченко начал серию из 10 боев подряд без поражений на профи-ринге.

За это время украинец прошел от полулегкой, через вторую легкую, до легкой весовой категории. В каждой категории он неизменно становился чемпионом мира по версии WBO и потом защищал свой титул.

История прервалась в легком весе, где первый свой бой он проводил против Хорхе Линареса из Венесуэлы. Ломаченко побывал в нокдауне в 6-м раунде, но сумел не только выдержать удар, но и отправил Линареса в ответный нокдаун в 10-м раунде. При этом, удар был настолько сильный, что соперник не смог продолжить бой. Украинец завоевал титул чемпиона мира по версиям WBA Super (4-я защита Линареса) и The Ring (4-я защита Линареса) в лёгком весе. И только сейчас, спустя почти 7 месяцев, украинец будет вести бой за привычный для себя титул чемпиона WBO.

В свою очередь, Педраса провел на профессиональном ринге 26 боев, из которых 25 выиграл (12 - нокаутом) и 1 проиграл.

Педраса выиграл 22 боя подряд, а в 20-м завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м полулёгком весе. Но, в 23-м бою потерял титул чемпиона, уступив нокаутом в 7-м раунде американцу Джервонте Дэвису.

После этого Педраса преершел в легкий вес и в июне 2018 года завоевал титул чемпиона по версии WBO Latino в лёгком весе. Счёт судей: 96-94 (трижды). Наконец, в августе Педраса завоевал титул чемпиона мира по версии WBO (1-я защита его соперника мексиканца Раймундо Бельтрана), который будет защищать 8 декабря.

Букмекеры ставят на Ломаченко

Аналитики букмекерских контор считают безусловным фаворитом боя украинца Ломаченко. Средняя котировка на его победу в крупнейших мировых конторах равна 1,09 к 1. При этом победа его соперника оценивается коэффициентом 7,2 к 1. На ничью дается коэффициент 34 к 1.

Многие принимают ставки на украинца даже с коэффицентом 1,05 к 1, или 1,04 к 1, оценивая шансы соперника лишь в 9 к 1.

Победа украинца практически не вызывает сомнений у аналитиков букмекерского рынка. Да и специалисты,похоже, придерживаются аналогичного мнения.

Цитаты перед боем

За двое суток до боя, на пресс-конференции в Нью-Йоре, Ломаченко может даже чересчур самоуверенно отметил:

"Не думаю, что Педраса может успевать за мной. Я ему могу даже помочь советом. Хосе необходимо постоянно давить на меня и оставаться активным. Если же Педраса будет бороться также, как в своем последнем поединке, или как в бою против Дэвиса, то у него нет вообще никаких шансов.

У меня был прекрасный тренировочный лагерь, и я с нетерпением жду возвращения на ринг. Madison Square Garden – мое самое любимое место для проведения поединков. Это мой второй дом. Я готов на 100% и подхожу к этому бою в прекрасной форме. Травма и период восстановления сделали меня голодным.

Объединение поясов – это то, что приблизит меня на шаг к моей цели. Цель? Стать первым в рейтинге р4р", - отметил Ломаченко.

В свою очередь, Педраса был куда более осторожен в своих высказываниях:

"Осталось немного времени до боя. Мое желание выиграть велико. Знаю, это будет очень тяжелый поединок. Мне предстоит встреча с одним из лучших боксеров в мире. У него действительно есть впечатляющие навыки, но я знаю, что не уступаю ему в этом.

Я крупнее, чем Ломаченко, у меня преимущество в росте, есть опыт боев с левшами и достаточно хорошая техника, чтобы победить его. Мне надо будет приспособиться к его передвижению по рингу, но я вполне могу одержать победу нокаутом.

Чем ближе поединок, тем четче я вижу, как поднимают мою руку. Как я стою с двумя поясами на плечах. Я вас скажу, что уже выполнил свою главную цель – стал чемпионом мира. Сейчас передо мной стоит задача объединения поясов и я уверяю, что титулы со мной вернуться в Пуэрто-Рико. Я одержу победу для своей семьи, для своей страны", - сказал Хосе.

Объединительный бой за титулы чемпиона мира Ломаченко – Педраса состоится 8-го декабря в Нью-Йорке (приблизительно, в 05.00 утра на 9-е по киевскому времени) .