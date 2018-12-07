Ломаченко дал совет Педрасе как победить: надо постоянно давить на меня

Боксеры провели открытую тренировку за двое суток до боя и ответили на вопросы представителей СМИ.

Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко провел открытую тренировку за двое суток до объединительного боя за титулы чемпиона мира.

Также в ночь на пятницу Ломаченко и Педраса провели первую дуэль взглядов.

А на пресс-конференции перед боем с Хосе Педрасой он дал совет своему сопернику, как победить в бою, сообщает Isport:

"Не думаю, что Педраса может успевать за мной. Я ему могу даже помочь советом. Хосе необходимо постоянно давить на меня и оставаться активным. Если Педраса будет бороться также, как в своем последнем поединке, или как в бою против Дэвиса, то у него нет вообще никаких шансов.

У меня был прекрасный тренировочный лагерь, и я с нетерпением жду возвращения на ринг. Madison Square Garden – мое самое любимое место для проведения поединков. Это мой второй дом. Я готов на 100% и подхожу к этому бою в прекрасной форме. Травма и период восстановления сделали меня голодным.

Объединение поясов – это то, что приблизит меня на шаг к моей цели. Цель? Стать первым в рейтинге р4р", - отметил Ломаченко.

В свою очередь, чемпион мира по версии WBO Педраса заявил:

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"Осталось немного времени до боя. Мое желание выиграть велико. Знаю, это будет очень тяжелый поединок. Мне предстоит встреча с одним из лучших боксеров в мире. У него действительно есть впечатляющие навыки, но я знаю, что не уступаю ему в этом.

Я крупнее, чем Ломаченко, у меня преимущество в росте, есть опыт боев с левшами и достаточно хорошая техника, чтобы победить его. Мне надо будет приспособиться к его передвижению по рингу, но я вполне могу одержать победу нокаутом.

Чем ближе поединок, тем четче я вижу, как поднимают мою руку. Как я стою с двумя поясами на плечах. Я вас скажу, что уже выполнил свою главную цель – стал чемпионом мира. Сейчас передо мной стоит задача объединения поясов и я уверяю, что титулы со мной вернуться в Пуэрто-Рико. Я одержу победу для своей семьи, для своей страны", - сказал Хосе.

Напомним, обьединительный бой за титулы чемпиона мира Ломаченко – Педраса состоится 8-го декабря в Нью-Йорке (приблизительно, в 05.00 утра на 9-е по киевскому времени) .