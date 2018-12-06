Соперником Джошуа 13 апреля станет Усик - промоутер

Названа точная дата предполагаемого боя.

Промоутер бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал интересные подробности относительно следующего поединка абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика.

По его словам, свой следующий бой Александр проведет против чемпиона мира в супертяжелом весе - Энтони Джошуа. Отмечается, что датой этой встречи должно стать 13 апреля 2019 года.

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"Слышал, что следующим соперником Джошуа 13 апреля будет не Диллиан Уайт, а Александр Усик. Понимаю, почему они хотят провести бой с Усиком, ведь он меньше в габаритах и не имеет такого мощного удара", - цитирует слова Уоррена BoxingScene.

Напомним, что в своем последнем бою Усик в 11 раунде нокаутировал британца Тони Беллью и сохранил таким образом все чемпионские пояса. После этого поединка украинский боксер захотел подняться в супертяжелый вес.

Что касается Джошуа, то он уверенно разобрался с представителем России - Александром Поветкиным.

Сейчас в активе Усика 16 побед в 16 боях (12 нокаутов) на профессиональном уровне. Джошуа, тем временем, провел 21 поединок, в которых одержал 21 победу (20 нокаутов).