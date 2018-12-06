Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Педрасой (видео)

Украинский чемпион потренировался с детьми.

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA украинец Василий Ломаченко провел отрытую тренировку в Нью-Йорке перед объединительным боем против чемпиона WBO пуэрториканца Хосе Педрасы.

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Украинец вначале позволил детям с публики поработать на файтболе, после чего уже сам показал мастер-класс, а также попрыгал на скакалке. Боя с тенью или работы на лапах не было, зато Василий сделал совместное фото со всеми зрителями его тренировки и провел автограф сессию.

Напомним, что уже 8 декабря украинец сразится с Педрасой в Нью-Йорке. Поединок будет объединительным, в нем будут оспариваться пояса WBA, которым владеет Ломаченко, и WBO, который принадлежит Педрасе.