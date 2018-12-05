Гвоздик: если бы не Усик и Ломаченко, то, вполне возможно, я бы не стал профессионалом

Новоиспеченный чемпион после Олимпийских игр-2012 планировал вообще завязывать с боксом и заниматься чем-то другим.

Украинский боксер и чемпиона мира среди профессионалов по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о влиянии на свою профессиональную карьеру двух других украинских чемпионов — Александра Усика (16-0, 12 КО) и Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) .

«Во многом большая заслуга Усика и Ломаченко в том, что я в принципе стал профессиональным боксером. Ведь после Олимпийских Игр планировал вообще завязывать с боксом и заниматься чем-то другим», — сказал Гвоздик в интервью Obozrevatel.ua.

«Но ребята выступили для меня примером, подписав профи-контракты. И я тоже подумал, почему бы так же не попробовать? Так что, если бы не Усик и Ломаченко, то, вполне возможно, я бы не стал профессионалом».

Я нахожусь там, где мне комфортно, и неважно — в тени или нет. Кому надо, те знают меня. Кто не знает — тот не знает. Конечно, по достижениям и популярности я не могу соперничать с Усиком и Ломаченко. Но я нахожусь в своей нише и воспринимаю это нормально», - добавил Александр.

Как сообщал УНИАН, Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе.