Гвоздик шокирован новостью о состоянии Стивенсона после нокаута

Канадский боксер был введен в искусственную кому после поражения от Александра Гвоздика.

Новоиспеченный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик надеется, что состояние канадского боксера Адониса Стивенсона улучшится.

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«Это, на самом деле, ужас. Я надеюсь, что он скорее поправится. Не знаю, что с ним случилось, потому что, в принципе, видел его где-то через 20 минут после боя и он выглядел достаточно нормально, несмотря на то, что сидел на носилках. Если большие проблемы, то, дай Бог, чтобы он побыстрее поправлялся и все было хорошо», - цитирует украинца Le Journal de Montreal.

Как сообщал УНИАН, после нокаута в бою против Гвоздика Стивенсон был в срочном порядке госпитализирован, после чего врачи были вынуждены ввести канадца в искусственную кому. Утром понедельника промоутер боксера завил, что состояние Стивенсона стабилизировалось.

Напомним, Александр Гвоздик одержал 16-ю победу на профи-ринге и завоевал пояс чемпиона мира.