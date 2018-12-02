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Стивенсона ввели в состояние искусственной комы после боя с Гвоздиком

22:33, 02 декабря 2018
Бокс
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Стивенсон введен в состояние кома после серии ударов Гвоздика / AP

Канадский боксер Адонис Стивенсон был помещен в искусственную кому в качестве профилактической меры из-за возможного кровоизлияния в мозг.

Он был в стабильном состоянии, сообщает SportArena со ссылкой на Journaldemontreal.

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Напомним, что канадец Адонис Стивенсон (29-1-2, 24 КО) оказался в реанимации после нокаута от украинца Александра Гвоздика. Об этом сообщил промоутер канадского боксера, Ивон Мишель.

Адонис проиграл бой нокаутом украинскому боксеру в 11-м раунде. Это его второе поражение в карьере и первое с 2010 года. Стивенсон проиграл титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, который перешел к Александру.

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Теги: #бокс#Александр Гвоздик#Гвоздик чемпион мира по боксу