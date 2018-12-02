Двенадцатый украинский чемпион

В ночь на воскресенье в канадском Квебеке украинец Александр Гвоздик стал чемпионом мира. Двенадцатым чемпионом мира на профессиональном ринге за всю историю независимости Украины.

Карьеру Гвоздика нельзя назвать яркой и он, уж точно, не баловень судьбы. Александр долго и упорно трудился, но, до поры до времени, его результаты были весьма скромными. На любительском уровне его главной вершиной стала бронза Лондона-2012, где он выступал в составе той самой яркой сборной Украины вместе с Александром Усиком и Василием Ломаченко. Затем он выиграл золото Универсиады-2013 в Казани, а до этого – золото Кубка Европы-2010 в Харькове. И всё… Медалей чемпионатов мира и Европы в его большой и сложной карьере никогда не было.

Не менее тяжелым был и его путь в профессионалах, который он начал в апреле 2014 года. Пока его друзья-партнеры по олимпийской команде Усик и Ломаченко крушили всех и вся, завоевывая титул за титулом в профессиональном боксе из минимально возможного количества боев, куда менее скромный и известный по выступлениям на любительском (олимпийском) ринге Гвоздик проводил один за другим рейтинговые бои. Только в своем 10-м бою на профи-ринге украинец завоевал вакантный на тот момент титул NABF в полутяжелом весе. Крутить носом при прочтении этой диковинной для нас аббревиатуры не стоит. NABF - североамериканская боксерская федерация входящая в систему WBC. И ее титул довольно ценен по ту сторону океана, где и происходит большинство главных событий в мировом боксе. И завоевав этот титул в апреле 2016 года, украинец еще дважды до конца года его защитил.

В следующем 2017-м году Гвоздик провел уже два боя, присовокупив к своему предыдущему титулу еще один региональный пояс WBO-NABO. Это, опять же, североамериканский аналог «большого титула» WBO. Выбирать между двумя престижными организациями – WBC и WBO - украинцу долго не пришлось. Уже в апреле нынешнего 2018-го он получил шанс провести бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC. А когда реализовал его, победив француза Мехди Амара единогласным решением судей – по очкам – вышел уже на БОЛЬШОЙ бой.

Ночной бой в Квебеке получился по-настоящему чемпионским. Ни канадец Стивенсон, при своей публике, ни находящийся на чужой территории Гвоздик не хотели уступать ни миллиметра инициативы

Поединок за полноценный титул чемпиона мира WBC, одной из четырех самых престижных организаций в мировом профессиональном боксе, разумеется, стоит особняком в карьере каждого боксера. И слова Гвоздика накануне поединка о том, что это самый главный бой в его карьере на данный момент, ничуть не преувеличение, скорее – банальность. А как же еще может быть…

Ночной бой в Квебеке получился по-настоящему чемпионским. Ни канадец Стивенсон, при своей публике, ни находящийся на чужой территории Гвоздик не хотели уступать ни миллиметра инициативы. Оба были крайне мотивированы и абсолютно заряжены на бой. А тот факт, что украинец дрался на чужой территории, с лихвой компенсировали два человека. Александр Усик и Василий Ломаченко прилетели в Квебек для того, чтобы лично присутствовать на самом главном бою в жизни товарища по той самой олимпийской команде.

И снова вспомнилось, как шесть лет назад в Лондоне все говорили о настоящем братстве и боевом духе команды боксеров. Ведь Ломаченко уже в следующую субботу, 8 декабря, проводит свой бой за титул чемпиона мира. Но он не пожалел ни расплесканных эмоций, ни такого драгоценного для подготовки к чемпионскому бою времени на то, чтобы приехать и поддержать товарища.

Гвоздик стойко выдержал все испытания, которые свалились на него в этом бою. Он долго и мужественно терпел, при первой же возможности отвечал и ждал

Как побеждать на чужой территории? И Усик, и Ломаченко могли дать Гвоздику массу советов из своего личного опыта. Возможно, и дали. Все это мы если и узнаем, то только со временем. Пока же можно только констатировать – Гвоздик стойко выдержал все испытания, которые свалились на него в этом бою. Он долго и мужественно терпел, при первой же возможности отвечал и ждал. Терпеливо ждал своего шанса… Развязка наступила в концовке 11-го раунда, когда Гвоздик пошел в атаку, зажал соперника в углу ринга и провел каскад ударов, от которых Стивенсон угодил в глубокий нокаут. Шикарная, яркая и жирная концовка боя для нашего чемпиона, которую он, безусловно, заслужил.

Не единожды битый на любительском ринге и так и не почувствовавший вкуса настоящего триумфа, чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр, Гвоздик великолепно себя чувствует на профи-ринге. Это была его 16-я победа в 16-ти проведенных боях. При этом все – заслуженные и неоспоримые. Достаточно сказать, что только в 3 из 16 боев решение принималось после подсчета очков в судейских записках. Да и в тех случаях преимущество Гвоздика было очевидным. В остальных 13-ти – досрочная победа. И ведь это далеко не конец. Это и не начало, но самый пик блестящей карьеры украинского профессионала. А значит, мы вправе ждать еще не одной яркой и красивой победы украинского чемпиона. Тем более, стремиться есть к чему. Например, рядом с ним, в первых рядах возле ринга сидел абсолютный чемпион мира Александр Усик. Чем не пример для подражания…

В ночь на воскресенье Александр Гвоздик стал четвертым действующим чемпионом мира среди украинских боксеров-профессионалов. Помимо самого героя, Василия Ломаченко и Александра Усика, это еще и Артем Далакян. Всего же чемпионов в истории украинского бокса – от наилегчайшего до супертяжелого веса - было двенадцать. И так и хочется спросить: кто следующий?

Пора открывать чертову дюжину.

Кирилл Стадниченко