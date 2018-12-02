Победа Гвоздика над Стивенсоном: видео нокаута

Cтивенсон владел поясом чемпиона мира по версии WBC с 8 июня 2013 года.

В сети расходятся видео с поединка между украинским боксером Алекандром Гвоздиком и канадцем Адонисом Стивенсоном. Украинец добыл победу нокаутом и стал чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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На видео с боя можно видеть, что Гвоздику удалось зажать соперника в угол ринга и провести мощную серию. Развязка поединка наступила в конце 11-го раунда

Таким образом, Украина получила четвертого чемпиона мира в боксе: Александр Гвоздик присоединился к другим обладателям этого титула из нашей страны - Александру Усику, Василию Ломаченко и Артему Далакяну.

Cтивенсон владел поясом чемпиона мира по версии WBC с 8 июня 2013 года.

В его карьере это всего второе поражение в 32 поединках. Гвоздик, со своей стороны, победил во всех своих 16 боях на профессиональном ринге. В 13 случаях он победил досрочно.