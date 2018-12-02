Гвоздик стал чемпионом мира по боксу, победив канадца Стивенсона ярким нокаутом

Алекандр Гвоздик одержал 16-ю победу в 16 боях на профессиональном уровне.

В Квебеке (Канада) состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,3 килограммов) по версии WBC между украинцем Александром Гвоздиком и действующим обладателем чемпионского пояса канадцем Адонисом Стивенсоном.

Гвоздик одержал зрелищную победу нокаутом в 11-м раунде и стал новым чемпионом мира.

Букмекеры считали 31-летнего Гвоздика фаворитом в бою с 41-летним Стивенсоном. И тем не менее, поединок прошел в достаточно равной борьбе. В 3-м раунде Гвоздик отправил соперника в нокдаун, который, тем не менее, рефери не засчитал. В так называемых "средних" раундах Стивенсон четко действовал в обороне, и сложно было отдать преимущество любому из боксеров.

В 10-м раунде соперники активизировались: вначале Гвоздик едва не попал в нокдаун - лишь канаты помогли украинцу удержаться на ногах после мощного удара канадца. Однако затем Александр сам ответил несколькими точными попаданиями в голову Стивенсона.

Развязка наступила в концовке 11-го раунда, когда Гвоздик пошел в атаку, зажал соперника в углу ринга и провел каскад ударов, от которых Стивенсон угодил в глубокий нокаут .

Таким образом, Украина получила четвертого чемпиона мира в боксе: Александр Гвоздик присоединился к другим обладателям этого титула из нашей страны - Александру Усику, Василию Ломаченко и Артему Далакяну.

Cтивенсон владел поясом чемпиона мира по версии WBC с 8 июня 2013 года. В его карьере это всего второе поражение в 32 поединках.

Гвоздик, со своей стороны, победил во всех своих 16 боях на профессиональном ринге. В 13 случаях он победил досрочно.