Претендент на титул WBC Гвоздик: против Стивенсона будет самый важный бой в моей карьере

Гвоздик готовился к бою под руководством нового наставника — знаменитого американца Тедди Атласа, известного по работе с тяжеловесами Майклом Мурером и Шенноном Бриггсом.

Украинский боксер Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) перед боем с Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе прокомментировал предстоящий поединок.

«Это большой шаг для меня. Несомненно, Стивенсон — очень серьезный противник. Это самый важный бой в моей карьере, но я готов. У меня была очень хорошая подготовка с одним из лучших тренеров в истории», — признал украинец, сообщает SportArena.

Гвоздик готовился к бою под руководством нового наставника — знаменитого американца Тедди Атласа, известного по работе с тяжеловесами Майклом Мурером и Шенноном Бриггсом. Гвоздик, являющийся временным чемпионом, вспомнил, что в одном из своих боев оказался в нокдауне против Томми Карпенси, которого Стивенсон нокаутировал в третьем раунде.

«Такое иногда бывает в боксе. Я был недостаточно сосредоточен и Карпенси попал мне прямо в подбородок. В субботу такого не должно произойти».

Ранее сообщалось, что Гвоздика в бою против Стивенсона поддержит Александр Усик.

Александр Гвоздик сразится с Адонисом Стивенсоном за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе. Поединок состоится 1 декабря в Квебеке.