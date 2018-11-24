Серебряный призер Олимпиады-2012 Беринчик проведет поединок за титул WBO International

Боксерское шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" состоится в декабре.

22 декабря в ТРЦ "Терминал" (Бровары) состоится боксерское шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".

Главным событием вечера в Броварах станет поединок Дениса Беринчика (9-0, 6 КО) за титул WBO International. Противостоять Денису будет Чемпион Филиппин Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) по прозвищу "The Gentle Giant", сообщили УНИАН в пресс-службе К2.

Серебряный призер ОИ в Лондоне Денис Беринчик провел 9 поединков на профи-ринге, одержал 9 побед, 6 из которых нокаутом. На данный момент Денис занимает 11 строчку рейтинга WBO. Отметим, что год назад Денис уже встречался в ринге с представителем Филиппин - Алланом Валлеспином. Победа в том поединке принесла ему первый трофей в профессиональной карьере - титул WBO Oriental. В июне этого года Беринчик провел рейтинговый бой против представителя Колумбии Хосе Луиса Прието, одержав досрочную победу. В перерывах между поединками боксер успел принять участие в популярном шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", дойдя до 11 эфира проекта.

Нынешнему сопернику Беринчика 24 года, живет и тренируется на Филиппинах. За плечами Кристобаля 17 поединков, 15 побед, 11 из которых он завершил нокаутом. Предыдущий бой провел в ноябре 2017 года против соотечественника Ромео Жакоселема. Кристобаль завершил поединок досрочно, и стал обладателем титула Чемпиона Филиппин В суперлегком весе. В активе Росекі также пояс Чемпиона Филиппин В легкой весовой категории. Практически все бои филиппинец провел на родине, за исключением двух поединков В Мексике, на кону одного из которых стоял титул WBC Latino.

22 декабря всех любителей бокса ожидает еще один титульный поединок - второй номер рейтинга WBO Олег Малиновский (23-0, 7 KO) проведет защиту титула Чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе. Соперником Олега будет Чемпион Италии Франческо Гранделлі (10-1-1, 2 КО). В предыдущем поединке Олег остановил колумбийца Уоллингтона Оробіо в пятом раунде. 30-летний Малиновский провел 23 боя, одержал 23 победы, 7 из которых нокаутами. Сопернику Малиновского Гранделлі 24 года, боксирует в стойке правши. В активе итальянца 12 поединков, 10 побед, 2 из которых досрочные. В марте этого года победил представителя Сербии Милана Деліца по очкам.

Также на ринг в этот вечер выйдут Чемпион Украины в суперлегком весе Мішико Беселия, Макс Бурсак, Дмитрий Митрофанов и другие.