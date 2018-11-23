Усик назвал имя своего нового тренера

Юрий Ткаченко тесно общается с Ломаченко-старшим и раньше тренировал Беринчика.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что начал работать с тренером Юрием Ткаченко.

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«Я начал сотрудничать с Юрием Ткаченко. Я с этим тренером уже очень давно знаком — мы были в любителях в одной команде. Он тренировал Дениса Беринчика. Плюс Ткаченко хорошо общается с Анатолием Ломаченко. Анатолий Николаевич помогал мне во всех поединках — и против Гассиева, и в поединке против Тони Беллью», - рассказал Усик в интервью Youtube-каналу USYK17.

Напомним, Александр Усик одержал победу над британцем Тони Беллью нокаутом в 8-м раунде и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и журнала Ring.