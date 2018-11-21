Мария Бова и Анна Охота гарантировали себе медали чемпионата мира по боксу
11:20, 21 ноября 2018Бокс
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Обе украинки пробились в полуфинал чемпионата мира.
Лидер сборной Украины Бова вышла в полуфинал чемпионата мира / Федерация бокса Украины
Лидер сборной Украины в весе до 64 кг Мария Бова, вышла в полуфинал Чемпионата мира по боксу среди женщин, который в эти дни проходит в городе Нью-Дели, Индия.
В четвертьфинальном поединке наша спорсменка одолела Милан Сафронову из Казахстана, сообщает Федерация бокса Украины.
Ранее Анна Охота (весовая категория 48 кг). одержала уверенную победу на Чемпионате мира. В рамках четвертьфинальной стадии соревнований наша спортсменка одержала уверенную победу со счетом 5:0 над представительницей Турции Айзи Кагирир.
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