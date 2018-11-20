Отец Макгрегора проведёт бой по боксу в возрасте 59 лет

Его соперником станет 24-летний радиоведущий, а все средства, вырученные от поединка пойдут на благотворительность.

59-летний Тони Макгрегор, отец экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, начал тренировки по боксу для того, чтобы провести поединок.

Его соперником станет 24-летний радиоведущий Йон Шиэн, сообщает Чемпионат со ссылкой на британскую The Sun.

«Я решил, что хочу стать здоровым, когда приблизился к шестому десятилетию. Я уважаю своё тело, я знаю, когда мне не нужно пить пиво. Но я не веду ничем не возмутимого образа жизни. Я наслаждаюсь прекрасными вещами жизни! В этот период я просто хочу стать здоровым. Вы видите, как некоторые мужчины запускают себя, когда доходят до моего возраста. И я не хочу, чтобы это случилось со мной.

Мой отец боксировал на любительском уровне, но я никогда раньше этим не занимался. Боевой ген пропустил моё поколение», — сказал Тони.

Все вырученные средства от поединка Макгрегора и Шиэна пойдут на благотворительность.

Его сын Конор Макгрегор является знаменитым и титулованным бойцом UFC.