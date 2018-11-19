Усик занял 4-е место рейтинга The Ring вне зависимости от весовой категории

Лидером рейтинга по-прежнему является Василий Ломаченко.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (крузервейт) Александр Усик занял 4-е место рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного американского журнала The Ring.

После того, как украинец нокаутировал Беллью, он обогнал казахского боксера Геннадия Головкина, который выступает в среднем весе, сообщает iSport.

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На первой строчке рейтинга по прежнему находится украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко.

1. Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Александр Усик

5. Геннадий Головкин

6. Наойя Инуэ

7. Майки Гарсия

8. Срисакет Сор Рунгвисаи

9. Эррол Спенс

10. Донни Ньетес

Напомним, раннее Усик обогнал футболиста Зинченко по количеству подписчиков в Instagram.