Абсолютный чемпион мира Усик будет присутствовать на титульных боях Гвоздика и Ломаченко
11:11, 19 ноября 2018Бокс
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Украинский чемпион мира поддержит своих друзей.
Усик после победы в бою за звание абсолютного чемпиона мира посетит бои с участием своих друзей / Reuters
Менеджер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эгис Климас сообщил о том, как боксер планирует провести начало декабря.
Сначала Усик вместе с менеджером отправятся в Квебек Сити, чтобы 1 декабря посмотреть бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за звание чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, сообщает SportArena.
Через неделю, 8 декабря, они посетят бой Василия Ломаченко и Хосе Педрасы в Нью-Йорке. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе.
Как сообщал УНИАН, ранее Александр Усик отстоял титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (крузервейт), победив нокаутом в 8-м раунде британца Тони Беллью.
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