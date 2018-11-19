Абсолютный чемпион мира Усик будет присутствовать на титульных боях Гвоздика и Ломаченко

Украинский чемпион мира поддержит своих друзей.

Менеджер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эгис Климас сообщил о том, как боксер планирует провести начало декабря.

Сначала Усик вместе с менеджером отправятся в Квебек Сити, чтобы 1 декабря посмотреть бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за звание чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, сообщает SportArena.

Через неделю, 8 декабря, они посетят бой Василия Ломаченко и Хосе Педрасы в Нью-Йорке. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе.

Как сообщал УНИАН, ранее Александр Усик отстоял титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (крузервейт), победив нокаутом в 8-м раунде британца Тони Беллью.