Усик получил «Кубок легенд» Федерации бокса Украины

Александр Усик стал первым обладателем приза в истории украинского бокса.

В рамках полуфинальных поединков Чемпионата Украины по боксу среди мужчин, который в эти дни проходит в Харькове, прошло награждение первым в истории украинского бокса «Кубком Легенд Федерации бокса Украины».

Его обладателем абсоютно заслуженно стал, согласно полученным результатам – Чемпион мира по боксу 2011 года, Олимпийский Чемпион 2012 года, а отныне абсолютный Чемпион мира по боксу среди профессионалов – Александр Усик, сообщает Федерация бокса Украины.

Награждали нашего прославленного боксера Председатель наблюдательного Совета ФБУ Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус и первый вице-президент ФБУ Дмитрий Шенцев.

«Еще совсем недавно в Харькове проходил Чемпионат Европы по боксу среди мужчин, а уже сегодня мы снова в Харькове являемся свидетелями очередного праздника спорта, праздника бокса, Главного боксерского старта года – Чемпионата Украины по боксу среди мужчин. С чем я хотел бы поздравить всех харьковчан, гостей этого замечательного города и, конечно же, спортсменов, тренеров и всех причастных к организации людей, – отметил президент ФБУ Владимир Продивус. – Очень приятно, что сегодня в Харьков посетил также и наш прославленный земляк, мой хороший друг Александр Усик. И именно сегодня мы хотели бы наградить Александра уникальным кубком, первым в истории «Кубок Легенд», который мы планируем вручать нашим лучшим боксерам, которые своим примером вдохновляют миллион людей по всему миру, популяризируют бокс, прославляют украинскую школу бокса и нашу страну в целом на международной арене. Поздравляю в очередной раз Александра Усика с полученными титулами на профессиональном ринге и убежден, что мы еще много лет будем радоваться его успехам и выдающимся победам многих украинских боксеров на Чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх и профессиональных рингах. Соответственно у нас еще будет множество поводов, чтобы отмечать подобными наградами наших Чемпионов».

Председатель Наблюдательного совета ФБУ отметил, что праздник спорта в Харькове проходит на самом высшем уровне и очень приятно, что такие выдающиеся боксеры, как Александр Усик находят время и возможность поддерживать своих бывших коллег по Национальной сборной в рамках подобных соревнований.

«То что мы здесь стоим вместе с легендой мирового бокса, по моему мнению одним из лучших боксеров планеты, – это является показателем того, что бокс в нашей стране был, есть и будет. Хочу поблагодарить президента Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу, а также, конечно, сподвижнику бокса на Харьковщине и в целом нашего государства Дмитрию Шенцеву за их активную позицию и стремление делать все возможное для развития здоровой и спортивной нации, – отметил Анатолий Матиос. – Еще совсем недавно, в полвторого ночи, вся Украина радовалась победе Олексанра Усика в Англии, а уже сегодня этот прославленный паренек здесь вместе с нами поддерживает ребят и вдохновляет им своим примером. Честь и хвала тебе Саша за это. Эта награда абсолютно заслуженная, ведь именно благодаря таким украинцам как Александр Усик про Украину знать во всех уголках планеты. Слава Украине, Слава украинскому боксу!».

Первый вице-президент Федерации бокса Украины поблагодарил Александру Усику за то, что посетил Чемпионат Украины по боксу среди мужчин в Харькове и пригласил всех харьковчан поддержать украинских боксеров в рамках финальных поединков Чемпионата Украины.

«Приятно отметить, что именно Харьков называют абсолютно заслуженно первой боксерской столицей нашего государства. В Харькове любят бокс, а мы в свою очередь стараемся делать все для его популяризации и развития в нашем регионе и Украине в целом, - отметил первый вице-президент ФБУ Дмитрий Шенцев. – Хотел бы в свою очередь также поздравить Александра Усика с недавним защитой Чемпионских поясов и титула абсолютного Чемпиона мира. Убежден в том, что первый в истории «Кубок легенд» по праву оказался именно у Александра и вдвойне приятнее вручить его в моем родном городе. Также хочу поблагодарить всем харьковчанам и гостям нашего города, что в течение всех дней вы активно поддерживаете наших боксеров. Приглашаю всех посетить финальные поединки, которые состоятся 18 ноября. Убежден, что будет действительно грандиозный праздник спорта».

«Кубок Легенд» выполнен в виде боксерской перчатки, которая украшена сотнями камней Swarovski.

В свою очередь Александр Усик поблагодарил Федерацию бокса Украины за награду и отметил, что его приезд в город Харьков является знаковым и важным событием, ведь с чем городом у нашего Чемпиона связано много приятных воспоминаний со времен его выступлений в составе Национальной сборной Украины.

«Приветствует город Харьков с этим замечательным спортивным событием – Чемпионатом Украины по боксу среди мужчин. Очень приятно приезжать в этот город. Я сам тут неоднократно выступал на различных соревнованиях и Харьков связан у меня исключительно с приятными воспоминаниями, – сказал Александр Усик. – Все те боксеры, которые выходят в ринг – именно они являются виновниками этого праздника. Именно благодаря им мы имеем возможность собираться вместе и наблюдать за поединками самого высоко уровня. Они работают в залах, тренируются... Поэтому давайте поаплодируем им и будем их поддерживать. Ну и конечно благодарен за награду!».