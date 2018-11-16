Усик сохранит свои пояса в тяжелом весе даже при переходе в супертяжи - промоутер (видео)

Александр Усик не будет спешить оставлять свои пояса вакантными.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк заявил, что даже если украинец решит подняться в супертяжелый вес, он не потеряет свои титулы.

"По нескольким версиям Усик является суперчемпионом, поэтому у него будет 18 месяцев, чтобы провести обязательную защиту. Это значит, если он принимает решение драться в другой весовой категории, пояса будут за ним оставаться. Мы не будем торопиться избавляться от поясов", - сказал Красюк в интервью VideoBoxing.

При этом он подчеркнул, что на данный момент команду Усика интересует супертяжелый дивизион, где потенциальным соперником является британский супертяж Диллиан Уайт. Однако, прежде чем сосредоточиться на Усике, Уайт должен победить Дерека Чисору. Этот бой состоится 22 декабря в Лондоне.

Единственный, кто может удержать Усика в крузервейте, - это американец Андре Уорд, который, впрочем, уже заявлял об уходе из бокса.

Напомним, что 10 ноября Александр Усик нокаутировал Тони Беллью и защитил звание абсолютного чемпиона мира.