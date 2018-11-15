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Усик и Шевченко погуляли на открытии бара Владимира Кличко в Киеве (фото)

16:26, 15 ноября 2018
Бокс
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Владимир Кличко и Александр Усик / jetsetter.ua

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко успешно реализовывает себя вне спорта. Совместно со своим бизнес-партнером он открыл ресторан-бар на крыше своего киевского отеля 11 Mirrors. 

На вечеринке по случаю открытия были замечены многие знаменитые украинские спортсмены - главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, экс-вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский вместе со своей девушкой и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, сообщает Xsport.

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Теги: #Владимир Кличко