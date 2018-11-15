Усик и Шевченко погуляли на открытии бара Владимира Кличко в Киеве (фото)

Звезды украинского спорта побывали на светском мероприятии.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко успешно реализовывает себя вне спорта. Совместно со своим бизнес-партнером он открыл ресторан-бар на крыше своего киевского отеля 11 Mirrors.

На вечеринке по случаю открытия были замечены многие знаменитые украинские спортсмены - главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, экс-вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский вместе со своей девушкой и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, сообщает Xsport.