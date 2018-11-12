Как Усика встречали после победы над Беллью (фоторепортаж)

Украинский чемпион прилетел в Борисполь после боя за звание абсолютного чемпиона мира.

В субботу ввеяери Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе - крузервейте.

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В понедельник поклонники украинского чемпиона смогли воочию увидеть своего любимца, а самые ловкие - пожать руку чемпиону в аэропорту Борисполь. Александр Усик вернулся домой.

Как сообщал УНИАН, в Манчестере состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, в котором Александр Усик отстоял все титулы по четырем самым престижным версиям в мировом боксе