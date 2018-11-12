Абсолютный чемпион мира по боксу Усик вернулся в Киев из Манчестера

В аэропорту Борисполь чемпион дал импровизированную пресс-конференцию.

В киевском аэропорту Борисполь встретили абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика из Манчестера, где в минувшие выходные украинец добыл эффектную победу над Тони Беллью.

Кроме поклонников нашего боксера, которые специально приехали поздравить триумфатора, в аэропорту собралось множество представителей СМИ. С последними Усик провел небольшую пресс-конференцию, сообщает iSport.

О своих эмоциях после боя и о том, что сказал ему Владимир Кличко после победы над Тони Беллью.

"Я выполнял задачу, которую ставили передо мной в углу, после 4 или 5 раунда начал поднимать темп. Уже, когда бой закончился, я узнал о записках, но мы на них не рассчитывали, если честно. Очень хороший поединок получился, зрелищный. Вова Кличко позвонил и сказал мне: "Жирная концовка – это круто, поздравляю, чемп".

Хотелось покуражиться, но хорошо, что сдержался", – сказал Усик.

О эмоциях от приема и британских поклонниках.

"Я на следующий день пошел на футбол и был уверен, что спокойно посмотрю матч. Но так не получилось, я только зашел, со мной сразу начали фотографироваться, потом еще когда выходил снова. И даже сегодня в 4 утра когда мы вылетали, шла большая компания и они узнали нас, начали разговаривать. Британцы по-другому понимают бокс. Нам таксист рассказал о боксе больше, чем я могу рассказать. Они интересуются этим, это часть их жизни. Они знают бокс не поверхностно, а углубленно. Они смотрят бой и болеют за бокс", – добавил украинский чемпион.

О перспективах:

«На протяжении чуть больше года у меня был сумасшедший график, в боях, в подготовке. После победы над Беллью я сидел в раздевалке и думал, Слава Богу, что все хорошо закончилось. На данный момент не надо делать поспешные выводы. Пока не разговаривали обширно с промоутерами на эту тему. Посмотрим бой, порадуемся, запишем ошибки. Потом соберемся с командой обдумаем наши дальнейшие шаги.

Отдых? Зачем отдыхать? Я не устал», - заявил Усик.

Также наш боксер прокомментировал вызов на бой от британца Диллиана Уайта.

«Не знал об этом, впервые слышу, что он мне бросил вызов. Ничего не читаю из новостей, потому что меня слишком много стало. Мне хочется тишины, хочу спрятаться, посидеть, помолчать, побыть дома с детьми, никуда не выходить, ходить по комнате и улыбаться», - сказал Усик.

Как сообщал УНИАН, в ночь с суботы на воскресенье Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе - крузервейт - победив в бою против британца Тони Беллью.