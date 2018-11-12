Усик посетил раздевалку Манчестер Сити после матча с МЮ (видео)
13:00, 12 ноября 2018Бокс
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Украинский боксер поздравил «горожан» с победой в манкунианском дерби
Усик побывал на футбольном матче Манчестер Сити и Юнайтед после победы в бою за звание абсолютного чемпиона мира / Reuters
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поздравил игроков «Манчестер Сити» после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 12-м туре английской Премьер-лиги.
Усик посетил раздевалку «Манчестер Сити», сообщает Sport.ua.
Боксер сфотографировался с футболистами, в том числе и со своим соотечественником, украинцем Александром Зинченко, а также с наставником «горожан» знаменитым испанским специалистом Хосепом Гвардиолой.
Игра состоялась на следующий день после боя в Манчестере, в котором Усик нокаутировал британского боксера Тони Беллью.
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