Усик посетил раздевалку Манчестер Сити после матча с МЮ (видео)

Украинский боксер поздравил «горожан» с победой в манкунианском дерби

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поздравил игроков «Манчестер Сити» после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 12-м туре английской Премьер-лиги.

Усик посетил раздевалку «Манчестер Сити», сообщает Sport.ua.

Боксер сфотографировался с футболистами, в том числе и со своим соотечественником, украинцем Александром Зинченко, а также с наставником «горожан» знаменитым испанским специалистом Хосепом Гвардиолой.

Игра состоялась на следующий день после боя в Манчестере, в котором Усик нокаутировал британского боксера Тони Беллью.