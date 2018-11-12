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Усик посетил раздевалку Манчестер Сити после матча с МЮ (видео)

13:00, 12 ноября 2018
Бокс
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Усик побывал на футбольном матче Манчестер Сити и Юнайтед после победы в бою за звание абсолютного чемпиона мира / Reuters

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поздравил игроков «Манчестер Сити» после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 12-м туре английской Премьер-лиги.

Усик посетил раздевалку «Манчестер Сити», сообщает Sport.ua

Боксер сфотографировался с футболистами, в том числе и со своим соотечественником, украинцем Александром Зинченко, а также с наставником «горожан» знаменитым испанским специалистом Хосепом Гвардиолой.

Игра состоялась на следующий день после боя в Манчестере, в котором Усик нокаутировал британского боксера Тони Беллью.

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Новость в сюжете: Бой Усик - Беллью
Теги: #Зинченко Манчестер Сити#Усик абсолютный чемпион мира