Усик записал обращение после победы над Беллью (видео)

В своем обращении Усик поблагодарил всех за поддержку.

Украинский боксер Александр Усик поблагодарил болельщиков за теплые слова в свой адрес после боя с британцем Тони Беллью.

"Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку. Очередной бой позади. У нас все слава Богу. Победа за нами. Скоро следующие бои, следите за моей командой. Всем добра", - заявил Усик в своем видеообращении в Instagram.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 ноября украинский боксер Александр Усик провел в Манчестере бой за титул абсолютного чемпиона мира, где защищал все четыре свои пояса по самым престижным версиям в мировом боксе.

Украинец выиграл тяжелый бой, в 8-м раунде отправив соперника Тони Беллью в нокаут. До этого бой проходил в семи равных и конкурентных раундах.