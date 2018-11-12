Усик записал обращение после победы над Беллью (видео)
07:20, 12 ноября 2018Бокс
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В своем обращении Усик поблагодарил всех за поддержку.
REUTERS
Украинский боксер Александр Усик поблагодарил болельщиков за теплые слова в свой адрес после боя с британцем Тони Беллью.
"Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку. Очередной бой позади. У нас все слава Богу. Победа за нами. Скоро следующие бои, следите за моей командой. Всем добра", - заявил Усик в своем видеообращении в Instagram.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 ноября украинский боксер Александр Усик провел в Манчестере бой за титул абсолютного чемпиона мира, где защищал все четыре свои пояса по самым престижным версиям в мировом боксе.
Украинец выиграл тяжелый бой, в 8-м раунде отправив соперника Тони Беллью в нокаут. До этого бой проходил в семи равных и конкурентных раундах.
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