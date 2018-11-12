Усик vs Беллью: трудная, но перспективная победа

Бой в Манчестере изначально был задуман, как бой на перспективу. После победы в конце июля над Муратом Гассиевым украинский боксер, казалось, простился с крузервейтом – тяжелым весом. Больше ему там было нечего делать. Все основные пояса и даже титул американского журнала The Ring были у него в кармане. Что еще делать в весовой категории, если ты абсолютный чемпион мира? Ни-че-го. Только супертяжеловесы, которым уже некуда стремиться продолжают драться в совей категории, доказывая раз за разом, что они сильнейшие в мире. Удел остальных – переходить в другой вес. Только Усик уже не раз доказывал – и словом, и делом, что он необычный боксер. Не только своими результатами и невероятным талантом. И в этот раз он вновь удивил всех.

Сначала Усик вызвал на бой Тони Беллью. Казалось бы, все логично - боксер из супертяжелого веса, причем с именем. Но только спустя некоторое время все стали понимать – Беллью сам недавно вышел из крузервейта, и пояса абсолютного чемпиона мира его притягивают как магнит. Где-то в глубине души это понимал и сам Усик. Недаром он почти сразу же согласился поставить на кон все свои титулы, драться на территории соперника, в том же весе… Он принимал почти все условия соперника, только бы бой состоялся. «Бой с Беллью - не самый легкий, но самый короткий путь к бою с Джошуа», - прокомментировал Усик свой замысел чуть позже. И все сразу встало на свои места. Усик – максималист по натуре. Его не прельщают промежуточные цели, ему нужно все и сразу. Самый короткий путь к бою с человеком, который сейчас по всеобщему мнению является лучшим в супертяжелом весе, это именно то, что необходимо украинскому чемпиону. Безусловно, на этом пути нужно рисковать, ведь этот путь - самый короткий. Но, каждая последующая победа делает его только сильнее и увереннее. Прежде всего, в своих собственных глазах. А с уверенностью придут и новые победы. И этот расчет тоже весьма актуален и вероятен.

Пока же стоит отметить, что бой с Беллью стал самым сложным в не самой длинной и богатой на яркие краски карьере Усика. Украинский чемпион и провел всего-то 15 боев на профи-ринге до вчерашнего вечера. Дебютировав в профессионалах в ноябре 2013-го, за 5 лет Усик практически ни разу не испытал настоящих трудностей. Где своим умением и природными данными, где богатырской силой, он всегда находил пути выхода из любой ситуации. И зачастую побеждал соперника досрочно, нокаутом. При этом, в среде специалистов прочно укрепилось мнение, что у Усика нет сильного удара. Мол, нокауты – следствие комбинаций сразу в несколько ударов. А его боксерский гений позволял «читать партнера», предугадывать тот момент, когда можно пойти в решающую атаку.

Аналитический склад ума Усика не подвел его и в этот раз. Он абсолютно точно разложил все по полочкам еще за несколько дней до боя, назвав сильные стороны соперника, признав что собственная подготовка была крайне скомканной и очень сжатой по времени (с июльского боя в Москве прошло всего-то три с половиной месяца) и – главное – огромное желание Беллью выиграть во что бы то ни стало. Ведь вот они, все пояса в крузервейте, на расстоянии одной победы. Украинец признавал, что этот бой будет самым сложным в его карьере и откровенно говорил, что козырей у него мало. Но, раз уж он рискнул, то обязательно выложиться по полной и своего добьется. Другого пути у него нет.

Любопытно еще и то, что Усик критично оценивал свои шансы на фоне всеобщего «благодушия» специалистов и аналитиков букмекерских контор. Практически все считали украинца фаворитом в этом бою. Да и сами боксеры не привыкли к публичному самоуничтожению. Все и всегда только и говорят о том, как выйдут на ринг и уничтожат соперника. Усик – не такой. «Беллью очень опасный парень. Ростом как я, весом как я. Очень злой. На данный момент это самый сильный мой оппонент. Я со своей стороны буду боксировать – делать то, что я люблю. Самое главное, что и со стороны Тони, и с моей стороны есть желание проявить себя. Так что получится невероятно красивый поединок», - отметил украинец.

К примеру, это совсем не вяжется с прогнозом главы Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаила Завьялова: «Я считаю, что он (Беллью – УНИАН) не представляет особой опасности для Саши Усика. Мне кажется, что первые раунды Беллью будет идти вперед, будет выбрасывать много ударов… Во многих боях ему удавалось попадать этими ударами, а поскольку он прирожденный нокаутер – боксеры падали и проигрывали. Но, на мой взгляд, технически настолько выше Усик, что он даст ему первые раунды вымахаться, а потом в своей манере переиграет, перебьет, а особенно часто будет проходить его левый прямой. Думаю, что в седьмом, восьмом или девятом раунде бой будет остановлен – Саша Усик выиграет техническим нокаутом», - прогнозировал Завьялов.

Уже после боя стоит отметить, что холодный расчет Усика и нелюбовь к бахвальству позволили ему дать наиболее точный прогноз. Многие говорили о том, что бой завершится в 8-10 раундах, но практически никто и не предполагал, что соперник окажется настолько мощным и конкурентным на фоне украинского чемпиона. «Прочитал» это только сам украинский боксер.

Не любящий суеты Усик начал бой весьма аккуратно и долго присматривался к сопернику. При этом он пропустил несколько мощный ударов соперника, перешедшего из супертяжелого веса, и остался внешне цел и невредим. То есть, был готов к удару, который ранее сокрушал именитых супертяжеловесов. При этом он и сам немало «натыкал» сопернику. Хотя, и арбитры, и журналисты The Ring, и промоутер Усика украинец Александр Красюк были единодушны во мнении – к моменту остановки боя - середине восьмого раунда – в счете вел Беллью. За ним было преимущество в четырех предыдущих раундах, за Усиком – в трех. Неизвестно, чувствовал ли это Усик, понимал ли наш боксер, что проигрывает… Но в восьмой раунд он буквально «ворвался», вылетел из своего угла как на самый главный раунд в жизни. Этого явно не ожидал англичанин, который готов был продолжать драться в спокойной манере, но это, как говорится, его проблемы. Беллью тут же «поплыл» и едва удержался на ногах после серии ударов. Но только для того, чтобы в середине раунда свалиться на канвас. Он мог вылететь и за пределы ринга, но канаты удержали британца. Впрочем, встать и продолжить бой, у него уже не было ни сил, ни желания…

Поле боя Усик остался как всегда тактичен, предельно вежлив и говорил только по делу. Даже в пылу эмоций не позволяя себе ничего лишнего в отношении соперника: "Отличный бой, конкурентный, равный. Я ждал, что он получится тяжелым, у меня не было никаких иллюзий, я знал что сопернику нечего терять, он в шаге от всех титулов чемпиона мира, по всем основным версиям сразу. Бой получился очень хороший и я неимоверно счастлив, что его выиграл".

Что дальше?

Оставаться в крузервейте уже точно не стоит. Можно сказать, что в этой категории Усик уже СОВСЕМ все всем доказал. Хотя, тот же менеджер Красюк обмолвился: «Если Андре Уорд вернется в крузервейт, можно крепко задуматься». Впрочем, сам боксер настроен только на супертяжелый вес, и это, по правде говоря, очень радует.

Конечно, бой с Джошуа состоится не завтра. Скорее всего, он даже не состоится в следующем году. В супертяжелом весе Усику еще предстоит обтесаться. Но одно уже очевидно – на британском ринге Усик стал своим. Яркая победа в очень зрелищном и конкурентном бою, разумеется, пойдет на пользу раскрутке имиджа украинца на Туманном Альбионе. Англия признала Усика. Остается пожинать плоды.

У меня был очень тяжелый год и сейчас я чуствую большую усталость. Нужно хорошо отдохнуть, побыть с семьей, провести время с родными, близкими, друзьями. А потом уже строить планы на будущее", -отметил Усик.

"Да, конечно, я перейду в супертяжелый вес. Титул абсолютного чемпиона мира? Конечно я ставлю себе такую цель. Поймите, человек обязан постоянно ставить перед собой новые цели. Если целей нет - человек тухнет, умирает. Я буду биться, идти дальше вверх по лестнице и моя карьерная цель - титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе".

Кирилл Стадниченко