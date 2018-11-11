Усик обошел Ломаченко и ворвался в тройку лучших боксеров мира BoxRec
После того, как Александр Усик в Манчестере в зрелищном бою нокаутировал Тони Беллью (30-3-1, 20 КО) и впервые защитил пять чемпионских поясов в тяжелом весе, украинец значительно прибавил в рейтинге.
Победа над статусным соперником принесла Усику 135 очков в рейтинге BoxRec, что позволило Александру подняться с восьмой позиции на третью, сообщает UA-Football.
Позади Усика оказались такие именитые боксеры как Срисакет Сор Рунгвисаи, Луис Нери, Геннадий Головкин и украинец Василий Ломаченко, владеющий титулом WBA в легком весе.
Десятка лучших боксеров мира в рейтинге BoxRec:
1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очков
2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041
3. Александр Усик (Украина) – 825
4. Геннадий Головкин (Казахстан) – 814
5. Василий Ломаченко (Украина) – 808
6. Луис Нери (Мексика) – 792
7. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 752
8. Мигель Берчельт (Мексика) – 730
9. Энтони Джошуа (Великобритания) – 682
10. Лео Санта Круз (Мексика) – 672