Усик обошел Ломаченко и ворвался в тройку лучших боксеров мира BoxRec

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) совершил значительный скачок в независимом компьютерном рейтинге портала BoxRec.

После того, как Александр Усик в Манчестере в зрелищном бою нокаутировал Тони Беллью (30-3-1, 20 КО) и впервые защитил пять чемпионских поясов в тяжелом весе, украинец значительно прибавил в рейтинге.

Победа над статусным соперником принесла Усику 135 очков в рейтинге BoxRec, что позволило Александру подняться с восьмой позиции на третью, сообщает UA-Football.

Позади Усика оказались такие именитые боксеры как Срисакет Сор Рунгвисаи, Луис Нери, Геннадий Головкин и украинец Василий Ломаченко, владеющий титулом WBA в легком весе.

Десятка лучших боксеров мира в рейтинге BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд (США) – 1090 очков

2. Сауль Альварес (Мексика) – 1041

3. Александр Усик (Украина) – 825

4. Геннадий Головкин (Казахстан) – 814

5. Василий Ломаченко (Украина) – 808

6. Луис Нери (Мексика) – 792

7. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд) – 752

8. Мигель Берчельт (Мексика) – 730

9. Энтони Джошуа (Великобритания) – 682

10. Лео Санта Круз (Мексика) – 672