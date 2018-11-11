Усик планирует провести 2 боя в следующем году, оба не в Украине – промоутер

Промоутер Александра Усика прокомментировал бой с Тони Беллью, а также рассказах о планах украинца на будущее.

Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, заявил, что украинский боксер проведет в следующем году два поединка, однако оба боя пройдут за пределами Украины.

"По моим запискам в восьмом раунде Усик проигрывал. За Усиком было 3 раунда, за Беллью – 4, это подтвердили и судьи.

Если посмотреть все бои Усика, он никогда не газует с первого раунда, раскачивается, долго запрягает, а потом впрягается. Беллью подсел физически и пришло время нокаута– приводит слова Красюка ua.tribuna.com.

То, что делал Беллью – то же, что и Тайсон Фьюри делал в бою с Кличко. Усик наносил много ударов, но был мизерный процент попаданий, это очень раздражало.

В следующем году Усика в Украине мы точно не увидим. На следующий год в планах 2 боя. Или в Англии и в США, либо оба в Англии. Если Андре Уорд вернется в крузервейт, можно крепко задуматься".

Как сообщал УНИАН, Александр Усик отправил в нокаут Тони Беллью в 8-м раунде поединка.