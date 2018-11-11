Беллью после боя с Усиком объявил о завершении карьеры

Британский боксер назвал Усика лучшим из тех, с кем ему приходилось биться на ринге.

Британец Тони Беллью объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры после поражения от Александра Усика.

"Это, определенно, конец.

Я боксер мирового уровня, но есть разница между мировым уровнем и элитным уровнем. Все, кто встретятся с ним столкнуться с большими проблемами. Только лучшие и самые большие найдут путь побить его.

Я пытался показать себя с лучшей стороны. Усик – исключительный боксер, он великий чемпион, один из самых лучших в P4P, он фантастический. Мне нет оправданий, он потрясающий боец.

Усик – самый великий человек, с которым я делил ринг. Александр, я желаю тебе только самого лучшего. Ты – великий чемпион.

Я пытался достать его. Он сделал все, я боксировал так хорошо, как только мог. Он был лучше меня. Усик – умный, сильный. Каждый, кто с ним встретится в ринге, будет иметь много проблем. Только самые лучшие и великие смогут найти способ победить его", – цитирует Беллью iSport, со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, Тони Беллью провел на профессиональном ринге 34 поединка, в которых 30 раз был сильнее своих соперников, 3 раза уступал и еще 1 раз сводил бой вничью. Британец также владел поясом чемпиона мира по версии WBC (2016-2017).

Накануне Беллью проиграл украинцу Александру Усику в бою за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (крузервейте).