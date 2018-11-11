Победа украинца Усика над британцем Беллью: видео боя

Поединок был напряженным, но закончился нокаутом британца в 8 раунде.

Накануне в Манчестере (Англия) состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории, где украинец Александр Усик отстоял свои пояса в бою с Тони Беллью из Великобритании.

Бой был напряженным, но закончился нокаутом британца в 8-м раунде.

Таким образом, Усик защитил все пояса по четырем самым престижным версиям в мире бокса - WBC, WBA, IBF, WBO и журнала The Ring.

УНИАН провел онлайн-трансляцию боя, по которой можно проследить за ходом поединка.