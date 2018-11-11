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Как Александр Усик победил Тони Беллью (фотогалерея)

02:20, 11 ноября 2018
Бокс
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Усик лобедил Беллью в очень тяжелом бою в Манчестере / Reuters

В ночь на субботу украинский боксер Александр Усик провел в Манчестере бой за титул абсолютного чемпиона мира, где защищал все четыре свои пояса по самым престижным версиям в мировом боксе.

Украинец выиграл тяжелый бой в 8-м раунде отправив соперника в нокаут. До этого бой проходил в семи равных и конкурентных раундах.

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Теги: #бокс#Усик абсолютный чемпион мира#Усик против Беллью