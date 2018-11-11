Усик победил Беллью нокаутом и защитил титул абсолютного чемпиона мира

Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

В Манчестере завершился бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу, в котором украинец Александр Усик защищал титулы в бою с британцем Тони Беллью.

Бой закончился нокаутом британца в 8-м раунде.

Поединок получился очень напряженным и на протяжении 7 раундов проходил в равной и напряженной борьбе, Беллью и Усик обменивались сильными ударами. При этом украинец спокойно выдерживал удары оппонента, который провел ряд боев в супертяжелом весе.

Судьба боя решилась в 8-м раунде, когда Усику удалась "двойка" в самом начале 3-минутки, а в середине раунда украинец уже буквально извбивал соперника, отправив того на канвас.

УНИАН провел онлайн-трансляцию боя, по которой можно проследить за ходом поединка.

Таким образом, Усик защитил все пояса по четырем самым престижным версиям в мире бокса - WBC, WBA, IBF, WBO и журнала The Ring.