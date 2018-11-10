Украинский боксер Митрофанов свел вничью поединок в андеркарте боя Усик - Беллью
23:03, 10 ноября 2018Бокс
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Митрофанов попал в нокдаун в первом же раунде.
Митрофанов свел вничью бой в андеркарте поединка Усика / iSport.ua
Украинский боксер среднего веса Дмитрий Митрофанов впервые на профиринге не сумел выиграть.
Его бой против голландца Джино Кантерса в андеркарде поединка Усик – Беллью завершился вничью, сообщает iSport.
На первых же секундах поединка Дмитрий пропустил в размене апперкот и упал на колени - рефери отсчитал нокдаун. Украинец быстро восстановился и бой принял обоюдоострый характер. В итоге бой проходил на ближней дистанции и больше походил на рубку, с которой много пропускали оба.
В итоге судья (в Англии на боях андеркарда судьбу поединка определяет один рефери) никому не отдал победу – 38:38.
Как сообщал УНИАН, поединок Усик - Беллью ожидается в полночь по киевскому времени.
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