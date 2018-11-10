Пояса над кроватью и диван из сена - Усик показал свой дом (видео)

Не монах, но и не роскошь суперзвезды.

Несколько для назад телеканал Sky Sports выпустил документальный фильм Oleksandr Usyk: Undisputed (Александр Усик: Неоспоримый). Украинец пустил британских журналистов себе в дом, который выглядит совсем не так, как особняки у мультимиллионеров.

Иконы, зная Усика, никого не удивляют. А вот четыре пояса расположены прямо над кроватью в его комнате. Там же он хранит и массивный Трофей Мохаммеда Али, сообщает SportArena.

«Мой отец, Царство ему небесное, говорил, что у меня получится боксировать. Я, говорю честно, ему не верил, но решил попробовать».

«Талант — это 1% от того, что мы делаем. Все остальное — это плодотворный труд, ограничение себя во многих вещах. Мы просто пахали с тренером, с его сыном. И по сей день я знаю, что если ты не будешь выполнять достаточно много работы, то у тебя ничего не получится».

Журналисты спросили, что Усик почувствовал, когда стоял на подиуме с золотой медалью Олимпиады в Лондоне-2012.

«У меня чуть потрясывало тело, чрезмерное потовыделение было. Я был настолько ослабленно счастлив — это было вознаграждение за все четыре года, которые я шел к этой золотой медали, о которой я думал. Когда тренировался — я думал о ней. Когда бежал — я думал о ней. Когда плыл — думал о ней. Когда медаль на шее, то почувствовал даже легкое расстройство: вроде бы все закончилось — и что же дальше?»

«Я смотрел оба поединка (Тони Беллью против Дэвида Хэя). В первом поединке я реально был за Тони, я не ожидал, что именно так будет (Беллью выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде), потому что все котировки были против него. А перед вторым поединком я сразу сказал, что Тони выиграет (бой был остановлен в пятом раунде)».

«Беллью слишком много разговаривает. Он думает, что играет в свою игру. Но эта игра — по моим правилам».

«Джошуа — боксер достаточно обученный. Без каких-либо странностей».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Манчестере состоится бой между Александром Усиком и Тони Беллью. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию поединка.