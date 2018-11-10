Онлайн-трансляция, Усик - Беллью: бой за звание абсолютного чемпиона

В Манчестере проходит бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории.

Сегодня в Манчестере (Англия) проходит бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории, где украинец Александр Усик будет отстаивать свои пояса в бою с Тони Беллью из Великобритании.

На кону стоят титула чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBF и популярного американского журнала The Ring.

Украинец является фаворитом боя по мнению букмекерских контор. На его победу ставки принимаются из рассчета 1,17, к 1, в то время как победа Беллью оценивается в 5,50 к 1, а на ничью дается коэффициент 29,00 к 1.

Бой Усик - Беллью начнется приблизительно в полночь по Киеву.

ТВ-трансляция - Интер.