Бой Усик-Беллью: всё, что известно о поединке, и прогнозы букмекеров

УНИАН собрал всю информацию о поединке украинца Александра Усика против британца Тони Беллью: прогнозы экспертов и букмекеров, когда и где смотреть бой и заявления спортсменов.

Завтра, 10 ноября, в британском Манчестере состоится долгожданный матч между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью.

Факты о поединке Усик-Беллью

Поединок между Усиком и Беллью состоится в английском городе Манчестер на одной из самых крупных арен мира и Европы Manchester Arena, которая вмещает в себя 21 тысячу зрителей. При этом 20 тысяч билетов уже проданы.

Стоимость билетов на бой Усик-Беллью колеблется от 40 до 800 фунтов стерлингов. Самые дешевые были раскуплены в считанные часы после старта продаж и сейчас продаются на специализированных сервисах перепродаж по завышенной в несколько раз цене.

Оценивать бой будет соотечественник Беллью - Терри О’Коннор.

В андеркарте поединка Усик-Беллью состоится бой украинского боксера Дмитрия Митрофанова с голландцем Джино Кантерсом.

Бой начнется приблизительно в 00.00 по киевскому времени.

Сегодня же состоялось официальное финальное взвешивание перед поединком. По его результатам украинский спортсмен оказался легче своего британского оппонента. Усик показал на весах 89,811 кг, Беллью – 90,265 кг.

Бой Усик-Беллью: что стоит на кону

Александр Усик и Тони Беллью поборются за все четыре основных титула чемпиона мира, которые сейчас принадлежат украинскому боксеру. Победитель получит пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

Заявления Усика и Беллью перед боем

Английский боксер Тони Беллью заявил, что бой против Александра Усика может стать последним в его карьере. Он назвал поединок рискованным, однако в случае победы и получения всех четырех поясов наступит отличный момент для завершения карьеры.

«Я – дурак, раз согласился вновь пойти на такой рисковый бой. Я женился на девчонке моей мечты. И она не в восторге от того, что я вновь выйду на ринг. Этот бой должен быть последним. И я честно хочу сказать, что он будет последним. Но будет много заманчивых предложений, когда у меня на руках будет четыре чемпионских пояса. Я действительно так считаю. Когда у меня на руках будет четыре пояса, никто больше не скажет, что я — андердог. И знаете что? Мне кажется, именно в такой момент лучше всего уйти из спорта. Но это я сейчас так говорю. А между сейчас и тогда много чего произойдет», - заявил Беллью.

Украинец Александр Усик, в свою очередь, заявил, что Беллью является самым сильным соперником за его карьеру. По его словам должен получится «невероятно красивый поединок».

«Беллью очень опасный парень. Ростом как я, весом как я. Очень злой. На данный момент это самый сильный мой оппонент. Я со своей стороны буду боксировать – делать то, что я люблю. Самое главное, что и со стороны Тони, и с моей стороны есть желание проявить себя. Так что получится невероятно красивый поединок», - сказал Усик.

Ставки букмекеров на бой Усик-Беллью

Согласно прогнозам букмекеров, украинец Александр Усик сможет отстоять свои титулы в поединке против Тони Беллью.

Согласно данным букмекерского сервиса PariMatch, коэффициент на победу украинца составляет 1,13. Победа Беллью – 6,50. Коэффициент на то, что боксеры сыграют в ничью – 26.

При этом букмекеры дают неплохие шансы на досрочную победу Усика – коэффициент 1,95 при тех же 6,50 на досрочную победу Беллью.

Кроме того, букмекеры не верят и в возможность победы британца по очкам – коэффициент 15,0 при 2,4 на победу по очкам Усика.

Оценки экспертов боя Усик-Беллью

Многие украинские эксперты поддерживают прогнозы букмекеров и считают, что Усику удастся получить победу в бою против Беллью.

Так, президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьяловал заявил, что, несмотря на то, что Беллью достиг больших успехов в боксе, украинского богатыря ему одолеть не удастся.

«Я считаю, что он (Беллью – УНИАН) не представляет особой опасности для Саши Усика. Мне кажется, что первые раунды Беллью будет идти вперед, будет выбрасывать много ударов… Во многих боях ему удавалось попадать этими ударами, а поскольку он прирожденный нокаутер – боксеры падали и проигрывали.

Но, на мой взгляд, технически настолько выше Усик, что он даст ему первые раунды вымахаться, а потом в своей манере переиграет, перебьет, а особенно часто будет проходить его левый прямой. Думаю, что в седьмом, восьмом или девятом раунде бой будет остановлен – Саша Усик выиграет техническим нокаутом», - прогнозирует Завьяловал.

Промоутер Усика заявил, что бой с Беллью не будет простым для украинского спортсмена.

Эксперты считают, что у Беллью нет шансов на победу, но он не раз доказывал, что быть аутсайдером не означает быть проигравшим. Этот бой не станет прогулкой для Усика. Бой с Усиком станет главным в карьере Беллью, ему нечего терять, и это делает его крайне опасным.

При этом бывший чемпион мира во втором среднем весе, а ныне эксперт авторитетного интернет-портала Sky Sports Карл Фроч считает, что британец может и вовсе нокаутировать Усика. Бывший боксер верит в то, что экс-чемпион WBC находится на пике своих физических возможностей благодаря тренировочному лагерю, проведенному под руководством тренера Дэвида Коудвэла. По словам Фроча, секретным оружием его соотечественника в этом бою может стать левый хук.

«Если Беллью пробьет левый хук, Усик точно окажется в нокауте. Я точно это знаю, Тони очень сильный ударник», - цитирует Форча X Sport.

Когда и где смотреть матч Усик-Беллью

Супер-поединок Усика с Беллью будет транслировать в прямом эфире телеканал Интер. Приблизительное время начала боя - 00.00 по Киеву.

Также бой можно будет увидеть в сети кинотеатров MULTIPLEX. В кинотеатрах перед прямой трансляцией поединка зрители смогут насладиться фильмом «Абсолютный чемпион» - это фильм-биография о пути к чемпионству Александра Усика. Начало сеансов (с учетом фильма) - в 23.00.

УНИАН также проведет текстовую трансляцию боя Усик - Беллью.

Ранее УНИАН давал список кинотеатров, в которых можно будет посмотреть бой.