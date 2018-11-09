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Бой Усик-Беллью: всё, что известно о поединке, и прогнозы букмекеров

19:22, 09 ноября 2018
Бокс
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10 ноября состоится поединок Александра Усика против Тони Беллью / фото facebook.com/akrassyuk

Завтра, 10 ноября, в британском Манчестере состоится долгожданный матч между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью.

Факты о поединке Усик-Беллью

Поединок между Усиком и Беллью состоится в английском городе Манчестер на одной из самых крупных арен мира и Европы Manchester Arena, которая вмещает в себя 21 тысячу зрителей. При этом 20 тысяч билетов уже проданы.

Стоимость билетов на бой Усик-Беллью колеблется от 40 до 800 фунтов стерлингов. Самые дешевые были раскуплены в считанные часы после старта продаж и сейчас продаются на специализированных сервисах перепродаж по завышенной в несколько раз цене.

Оценивать бой будет соотечественник Беллью - Терри О’Коннор.

В андеркарте поединка Усик-Беллью состоится бой украинского боксера Дмитрия Митрофанова с голландцем Джино Кантерсом.

Бой начнется приблизительно в 00.00 по киевскому времени.

Сегодня же состоялось официальное финальное взвешивание перед поединком. По его результатам украинский спортсмен оказался легче своего британского оппонента. Усик показал на весах 89,811 кг, Беллью – 90,265 кг.

Бой Усик-Беллью: что стоит на кону

Александр Усик и Тони Беллью поборются за все четыре основных титула чемпиона мира, которые сейчас принадлежат украинскому боксеру. Победитель получит пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

Заявления Усика и Беллью перед боем

Английский боксер Тони Беллью заявил, что бой против Александра Усика может стать последним в его карьере. Он назвал поединок рискованным, однако в случае победы и получения всех четырех поясов наступит отличный момент для завершения карьеры.

Тони Беллью / Action Images

«Я – дурак, раз согласился вновь пойти на такой рисковый бой. Я женился на девчонке моей мечты. И она не в восторге от того, что я вновь выйду на ринг. Этот бой должен быть последним. И я честно хочу сказать, что он будет последним. Но будет много заманчивых предложений, когда у меня на руках будет четыре чемпионских пояса. Я действительно так считаю. Когда у меня на руках будет четыре пояса, никто больше не скажет, что я — андердог. И знаете что? Мне кажется, именно в такой момент лучше всего уйти из спорта. Но это я сейчас так говорю. А между сейчас и тогда много чего произойдет», - заявил Беллью.

Украинец Александр Усик, в свою очередь, заявил, что Беллью является самым сильным соперником за его карьеру. По его словам должен получится «невероятно красивый поединок».

Александр Усик/ фото К2

«Беллью очень опасный парень. Ростом как я, весом как я. Очень злой. На данный момент это самый сильный мой оппонент. Я со своей стороны буду боксировать – делать то, что я люблю. Самое главное, что и со стороны Тони, и с моей стороны есть желание проявить себя. Так что получится невероятно красивый поединок», - сказал Усик.

Ставки букмекеров на бой Усик-Беллью

Согласно прогнозам букмекеров, украинец Александр Усик сможет отстоять свои титулы в поединке против Тони Беллью.

Согласно данным букмекерского сервиса PariMatch, коэффициент на победу украинца составляет 1,13. Победа Беллью – 6,50. Коэффициент на то, что боксеры сыграют в ничью – 26.

При этом букмекеры дают неплохие шансы на досрочную победу Усика – коэффициент 1,95 при тех же 6,50 на досрочную победу Беллью.

Кроме того, букмекеры не верят и в возможность победы британца по очкам – коэффициент 15,0 при 2,4 на победу по очкам Усика.

Оценки экспертов боя Усик-Беллью

Многие украинские эксперты поддерживают прогнозы букмекеров и считают, что Усику удастся получить победу в бою против Беллью.

Так, президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьяловал заявил, что, несмотря на то, что Беллью достиг больших успехов в боксе, украинского богатыря ему одолеть не удастся.

«Я считаю, что он (Беллью – УНИАН) не представляет особой опасности для Саши Усика. Мне кажется, что первые раунды Беллью будет идти вперед, будет выбрасывать много ударов… Во многих боях ему удавалось попадать этими ударами, а поскольку он прирожденный нокаутер – боксеры падали и проигрывали.

Но, на мой взгляд, технически настолько выше Усик, что он даст ему первые раунды вымахаться, а потом в своей манере переиграет, перебьет, а особенно часто будет проходить его левый прямой. Думаю, что в седьмом, восьмом или девятом раунде бой будет остановлен – Саша Усик выиграет техническим нокаутом», - прогнозирует Завьяловал.

Тони Беллью и Александр Усик / фото BoxingScene

Промоутер Усика заявил, что бой с Беллью не будет простым для украинского спортсмена.

Эксперты считают, что у Беллью нет шансов на победу, но он не раз доказывал, что быть аутсайдером не означает быть проигравшим. Этот бой не станет прогулкой для Усика. Бой с Усиком станет главным в карьере Беллью, ему нечего терять, и это делает его крайне опасным.

При этом бывший чемпион мира во втором среднем весе, а ныне эксперт авторитетного интернет-портала Sky Sports Карл Фроч считает, что британец может и вовсе нокаутировать Усика. Бывший боксер верит в то, что экс-чемпион WBC находится на пике своих физических возможностей благодаря тренировочному лагерю, проведенному под руководством тренера Дэвида Коудвэла. По словам Фроча, секретным оружием его соотечественника в этом бою может стать левый хук.

«Если Беллью пробьет левый хук, Усик точно окажется в нокауте. Я точно это знаю, Тони очень сильный ударник», - цитирует Форча X Sport.

Когда и где смотреть матч Усик-Беллью

Супер-поединок Усика с Беллью будет транслировать в прямом эфире телеканал Интер. Приблизительное время начала боя - 00.00 по Киеву.

Также бой можно будет увидеть в сети кинотеатров MULTIPLEX. В кинотеатрах перед прямой трансляцией поединка зрители смогут насладиться фильмом «Абсолютный чемпион» - это фильм-биография о пути к чемпионству Александра Усика. Начало сеансов (с учетом фильма) - в 23.00.

 УНИАН также проведет текстовую трансляцию боя Усик - Беллью.

Ранее УНИАН давал список кинотеатров, в которых можно будет посмотреть бой.

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Новость в сюжете: Бой Усик - Беллью
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