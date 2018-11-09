На поединке Усик – Беллью ожидается 2 000 украинских болельщиков
18:16, 09 ноября 2018Бокс
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Украинец не останется без поддержки в Манчестере.
Усик может рассчитывать на поддержку украинских болельщиков в Манчестере / К2
Поединок Александр Усик – Тони Беллью посетят около 2000 украинских болельщиков.
Арена, на которой состоится бой, вмещает 21 000 зрителей и будет заполнена под завязку, сообщает Sport.ua.
Ранее, в пятницу состоялась церемония взвешивания боксеров, где Усик оказался чуть легче Беллью.
Как сообщал УНИАН, бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе «Manchester Arena». На кону будут стоять все титулы Александра Усика – чемпионские пояса по версиям WBC, IBF, WBO и журнала The Ring.
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