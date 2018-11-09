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На поединке Усик – Беллью ожидается 2 000 украинских болельщиков

18:16, 09 ноября 2018
Бокс
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Усик может рассчитывать на поддержку украинских болельщиков в Манчестере  / К2

Арена, на которой состоится бой, вмещает 21 000 зрителей и будет заполнена под завязку, сообщает Sport.ua.

Ранее, в пятницу состоялась церемония взвешивания боксеров, где Усик оказался чуть легче Беллью.

Как сообщал УНИАН, бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе «Manchester Arena». На кону будут стоять все титулы Александра Усика – чемпионские пояса по версиям WBC, IBF, WBO и журнала The Ring.

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Новость в сюжете: Бой Усик - Беллью
Теги: #Усик абсолютный чемпион мира#Усик против Беллью