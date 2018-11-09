Усик оказался легче Беллью на официальном взвешивании за сутки до боя

Украинец и британец прошли финальное взвешивание перед очным поединком.

Украинец Александр Усик и британец Тони Беллью прошли процедуру финального взвешивания за день до очного поединка.

По его итогам наш боксер показал на весах 89,811 кг, а его оппонент – 90,265 кг, сообщает iSport.

Таким образом, британец оказался немного тяжелее.

Как сообщал УНИАН, бой Усик-Беллью состоится в субботу 10 ноября в Манчестере.

Наш сайт проведет онлайн-трансляцию боя.