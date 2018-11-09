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Усик оказался легче Беллью на официальном взвешивании за сутки до боя

17:11, 09 ноября 2018
Бокс
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Усик оказался легче британского боксера за сутки до боя / К2

По его итогам наш боксер показал на весах 89,811 кг, а его оппонент – 90,265 кг, сообщает iSport

Таким образом, британец оказался немного тяжелее.

Как сообщал УНИАН, бой Усик-Беллью состоится в субботу 10 ноября в Манчестере.

Наш сайт проведет онлайн-трансляцию боя.

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Новость в сюжете: Бой Усик - Беллью
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