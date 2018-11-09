Бой за титул абсолютного чемпиона мира Усик-Беллью: где смотреть
В субботу в Манчестер пройдет бой за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью.
На кону будут стоять все основные титулы чемпиона мира, которые сейчас принадлежат украинскому боксеру.
Поединок покажет в прямом эфире телеканал Интер. Приблизительное время начала боя - 00.00 по Киеву.
Также бой можно будет увидеть в сети кинотеатров MULTIPLEX. В кинотеатрах перед прямой трансляцией поединка зрители смогут насладиться фильмом “Абсолютный чемпион”- это фильм-биография о пути к чемпионству Александра Усика.
Начало сеансов (с учетом фильма) - в 23.00.
Кинотеатры, которые будут транслировать фильм и сам бой, расположены в ряде крупных городов Украины:
Киев:
Multiplex в ТРЦ Атмосфера(Столичное шоссе, 103),
Multiplex в ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6Д),
Multiplex в ТРЦ Проспект (ул. Гната Хоткевича, 1В),
Multiplex в ТРЦ SkyMall (пр. Генерала Ватутина, 2Т),
Днепр:
Multiplex в ТРЦ Dafi (бульвар Звездный, 1А),
Multiplex в ТРЦ Караван (ул. Нижнеднепровская, 17),
Житомир: Multiplex в ТРЦ Глобал UA (ул. Киевская, 77),
Запорожье: Multiplex в ТРЦ Аврора (пр. Соборный, 83/85),
Кривой Рог: Multiplex в ТРЦ Union (вулиця Героїв АТО, 30г),
Львов: Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens (ул. Кульпарковская, 226 А),
Мариуполь: Multiplex в ТРЦ ПортCity (Запорожское шоссе, 2),
Николаев: Multiplex в ТРЦ City Center (пр. Центральний, 98),
Полтава: Multiplex в ТРЦ Екватор (вул. Ковпака, 26).
Харьков: Multiplex в ТРЦ Dafi (ул. Героев Труда, 9),
Херсон: Multiplex в ТРЦ Фабрика (ул. Залаэгерсег, 18),
Хмельницкий: Multiplex в ТРЦ Оазис ( ул. Степана Бандеры, 2А),
Чернигов: Multiplex в ТРЦ Hollywood (ул. 77-й Гвардейской дивизии, 1В).
УНИАН также проведет текстовую трансляцию боя Усик - Белью.