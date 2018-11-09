Бой за титул абсолютного чемпиона мира Усик-Беллью: где смотреть

В ночь с субботы на воскресенье состоится поединок украинского и британского тяжеловесов в Манчестере.

В субботу в Манчестер пройдет бой за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью.

На кону будут стоять все основные титулы чемпиона мира, которые сейчас принадлежат украинскому боксеру.

Поединок покажет в прямом эфире телеканал Интер. Приблизительное время начала боя - 00.00 по Киеву.

Также бой можно будет увидеть в сети кинотеатров MULTIPLEX. В кинотеатрах перед прямой трансляцией поединка зрители смогут насладиться фильмом “Абсолютный чемпион”- это фильм-биография о пути к чемпионству Александра Усика.

Начало сеансов (с учетом фильма) - в 23.00.

Кинотеатры, которые будут транслировать фильм и сам бой, расположены в ряде крупных городов Украины:

Киев:

Multiplex в ТРЦ Атмосфера(Столичное шоссе, 103),

Multiplex в ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6Д),

Multiplex в ТРЦ Проспект (ул. Гната Хоткевича, 1В),

Multiplex в ТРЦ SkyMall (пр. Генерала Ватутина, 2Т),

Днепр:

Multiplex в ТРЦ Dafi (бульвар Звездный, 1А),

Multiplex в ТРЦ Караван (ул. Нижнеднепровская, 17),

Житомир: Multiplex в ТРЦ Глобал UA (ул. Киевская, 77),

Запорожье: Multiplex в ТРЦ Аврора (пр. Соборный, 83/85),

Кривой Рог: Multiplex в ТРЦ Union (вулиця Героїв АТО, 30г),

Львов: Multiplex в ТРЦ Victoria Gardens (ул. Кульпарковская, 226 А),

Мариуполь: Multiplex в ТРЦ ПортCity (Запорожское шоссе, 2),

Николаев: Multiplex в ТРЦ City Center (пр. Центральний, 98),

Полтава: Multiplex в ТРЦ Екватор (вул. Ковпака, 26).

Харьков: Multiplex в ТРЦ Dafi (ул. Героев Труда, 9),

Херсон: Multiplex в ТРЦ Фабрика (ул. Залаэгерсег, 18),

Хмельницкий: Multiplex в ТРЦ Оазис ( ул. Степана Бандеры, 2А),

Чернигов: Multiplex в ТРЦ Hollywood (ул. 77-й Гвардейской дивизии, 1В).

УНИАН также проведет текстовую трансляцию боя Усик - Белью.